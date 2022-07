George Dorobanțu va fi înlocuit din funcția de director al Companiei Naționale Aeroporturi București, începând cu 1 august.

"Așa cum am anticipat încă de luni, în emisiunea pe care am realizat-o despre ce se întâmplă la Aeroportul Otopeni, am spus că este posibil ca în urmă dezvăluirilor apărute în presă și nenumăratelor șmecherii și încrengături inclusiv cu Romprest, domnul George Dorobanțu nu va mai fi directorul Companiei Naționale de Aeroporturi”, a anunțat Anca Alexandrescu.

O miză importantă sunt acțiunile CNAB în Romprest. Compania condusă de Dorobanțu are 10% din acțiuni, iar alți doi acționari dețin câte 45%. Astfel, ambii au nevoie de CNAB pentru a obține majoritate și pentru a avea influență în Romprest.

„Dl Dorobanțu este doar un pion, am prezentat ca de 30 de ani TAROM și aeroportul Otopeni sunt vaci de muls, sunt plimbați pe la Ministerul Transporturilor, companii private și tot așa. (...) Am mai consultat o societate de la PMB. Expira contractele pe spații. Am facut solicitare la Ministerul Transporturilor pentru firmele inscrise pentru C.A. care au licitat. Unele au licitat un ban. Tot politicul decide cine intra”, a afirmat Anca Alexandrescu.

„Câștigători și semnatari ai acestui contract cadru sunt SC Pluri Consultants Romania SRL și SC Fox Management Consultants SRL. În cadrul procedurii de reofertare pentru atribuirea contractului subsecvent CNAB desfășurata pe SEAP au ofertat cei doi semnatari. Ofertele celor doi semnatari sunt in proces de evaluare de Comisia desemnată. Membrii comisiei au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor și asupra oricăror informații ale ofertanților”, se arată în răspunsul primit la Culisele statului paralel, de la Ministerul Transporturilor.

În ediția de marți seară a emisiunii Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu, au fost prezentate documente incendiare despre legătura CNAB cu Romprest și cum a fost blocată distribuirea dividendelor.

Am documentul care arată că reprezentantul s-a abținut, dacă ar fi votat ar fi fost 52% si s-ar fi vândut dividendele. Au fost diminuate cheltuielile la Romprest cu bună știință să scadă dividendele, cu concursul celor de la Compania Aeroporturi”, a dezvăluit Anca Alexandrescu, prezentând toate datele.

„Voi nu platiti din buzunarul vostru, ci al românilor, deci sunteti obligati sa faceti publice informatiile. Trimit din nou daca e adevărat că firma Fox Management a ofertat un ban per cap de membru in Consiliul de Administrație. Firma a ofertat un ban. O sa va intreb cu subiect si predicat. Altfel o sa va dau in judecata. Nu puteti invoca confidentialitatea, ca sunt bani publici. Nu-i dati de acasa, sunt banii românilor. Si sumele trebuie facute publice, ca sa se vada clar jocurile pe care sefii vostri le fac. (...)

Această firmă Fox management e intrata pe mai multe proceduri inca de pe vremea dlui Drula, sa dovedeasca ca nu au ofertat un ban pentru selectie”, a spus Anca Alexandrescu.

„Astept si de la dl Grindeanu sa-l dea afara pe Bogdan Mindrescu. L-ați întrebat pe dl CIolacu dacă puteti sa-l dati afara pe dl Mîndrescu? Intrebati-l si raspunsul va spun ca va fi da!”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Este atât de prost făcută OUG 109 încât și noi putem sa facem maine un SRL si sa spunem ca recrutăm personal, ne ducem la licitații, ii blocăm. E atât de evident că nu e de fapt nicio procedură, E o prostie ordonanta asta, despre care se spera că va aduce oameni performanți” a comentat jurnalistul Mihai Belu.

Anca Alexandrescu a evocat în continuare momentul în care la TAROM a fost numit un manager pe Ordonanta 109 a guvernanței corporative - Christian Heinzmann, în 2012.

„Acum fac o documentare la TAROM. Mi-aduc amiinte când era dl Ponta prim-ministru l-au pus pe Heinzmann, pe 109. Au zis că salvează TAROM, am dat lovitura... Si a inceput sa piarda pe banda toate rutele pe care le avea in favoarea celor de la low cost. Ponta atunci a intrat in panica, zicea ca distruge si mai rău compania. Își pusese niste oameni Ponta în Consiliul de Administrație și avea informatii, că H. făcea numai împotrivă. Și au inceput sa-si puna problema cum il dau afara, ca e pus pe OUG 109, ca e marespecialist, ne dă in judecata. Până la urmă nu l-au mai dat jos, l-a dat jos Cioloș.

De ce nu l-au dat jos? Au constatat că au primit un telefon, că nu poate fi dat jos - pt ca sotia dlui e directoare la Banca Mondială și -a rugat pe domnii de la Ministerul de Finanțe să intervină pentru soț să nu-l dea afară. Ca sa ințeleagă cum este și cu cei selectati pe OUG 109, marile nume...”, a mai spus Anca Alexandrescu.