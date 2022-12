"Recunosc, am fost un manager slab când l-am adus pe Sorin Oancea în șlapi și cu punga de 1 leu în mână din curtea lui Dan Voiculescu. Când l-am pus administrator al televiziunii libere, eu m-am dedicat meseriei de regizor și producător de film. Las cititorii să numere distincțiile care mi-au fost acordate de jurii din toată lumea. Filmele mele au făcut legendă în industria cinematografică. În momentul în care am constatat că Sorin Oancea face parte din Statul paralel, am decis să-l îndepărtez. Televizunea creată de mine de când eram un tânăr cu idei mărețe și vii, care dorea numai binele României, puternic legat de țara tatălui său, un om cu valori solide, persecutat mult timp de Statul paralel, a ajuns un cuib al rezerviștilor. Nu pot accepta ca televiziunea care nu a cerut niciodată niciun leu de la statul român, și nici nu a primit bani când i-au fost puși pe tavă, să fie târâtă în mocirla Statului paralel și să fie folosită ca mijloc de propagandă a sistemului.

Când am văzut controlul ANAF, când am citit, negru pe alb, cum Sorin Oancea a delapidat firma și mi-a furat familia, da, am decis să-l îndepărtez.

Îi aduc aminte lui Sorin Oancea că era, la momentul acela, angajatul RATB-ului, așa cum însuși Dan Voiculescu a declarat.

Lupta mea cu Statul Paralel a început la 24 de ani. În acele vremuri, tatăl meu a fost nevoit să fugă din țară tocmai în America, fiind vânat de Statul paralel. Dezvăluirile tatălui meu au fost recunoscute de președintele de atunci, Emil Constantinescu, cel care recunoștea că a greșit și că a fost înfrânt de Statul paralel”, a declarat Bobby Păunescu, pentru realitatea.net.

Dezvăluirile lui Cristian Rizea despte trecutul rezervistului Oancea, picătura care a umplut paharul

“În momentul în care am auzit dezvăluirile făcute de Cristian Rizea, acelea că Sorin Oancea este un rezervist, și încă unul care a avut un rol-cheie în culisele alegerilor prezidențiale din 2009, un om cu o poziție importantă în Serviciile secrete, șeful corpului operativ prin mâna căruia trecea totul, am decis să-l exclud. Am spus tot timpul că televiziune B1 este a poporului, nu a Statului paralel!

Îmi aduc aminte că tot Cristian Rizea povestea că Dan Voiculescu, în momentul în care a aflat că Oancea este rezervist, l-a dat afară de la Antenă. Dar eu, atunci, neștiind toate acestea, am vrut să-l reabilitez ca om de presă. Trecutul, însă, l-a prins din urmă și iată că s-a dovedit că cel pe care eu l-am pus administrator este un om de o moralitate îndoielnică, un om cu legături cu Statul paralel, un om care a vrut să confiște televiziunea cetățenilor și să o pună la dispoziția Sistemului. Și asta nu pot accepta!”, a spus Bobby Păunescu.

Omul de afaceri a subliniat încă o dată că televiziune B1 a fost înființată cu verticalitate, fără bani de la stat.

“B1 TV a fost înființată fără bani de la stat și m-am ambiționat să nu iau niciun ban de la Statul paralel. Ei bine, tocmai acest lucru Sorin Oancea nu a putut să respecte, direcția pe care eu mi-am dorit-o și pe care eu am impus-o. Mai mult, conform raportului ANAF făcut public după inspecția care a durat 3 ani, Oancea a băgat mâna adânc în casa de bani și și-a însușit sume importante, atât prin firma sa, cât și prin firma soției. Odată cu definitivarea raportului inspectorilor fiscali, la lumină au ieșit grave nereguli civile și penale. În prezent, asupra sa planează acum acuzații de delapidare și evaziune fiscală. În condițiile astea, nu am putut să stau cu mâinile în sân”, a punctat Bobby Păunescu.

În urma Adunării Generale a Acționarilor din 19 decembrie 2022, noul administrator al societății B1 Channel SRL este Bobby Păunescu.

Sorin Oancea, printr-un comunicat transmis presei de casă a statului paralel, G4Media, a susținut că “deciziile trebuie luate cu acordul ambilor asociați, deci atât revocarea administratorului statutar, dar mai ales numirea unui nou administrator trebuie luate cu unanimitate”, conform Statutului firmei, însă lucrurile nu stau deloc așa:

Rolul Administratorului, conform Statutului firmei:

În ce condiții poate fi convocată Adunarea Generală a Asociaților, conform Statutului firmei:

- Obligația convocării adunării generale a asociaților revine administratorilor.

- Un asociat sau un număr de asociați, ce reprezintă cel puțin 1/4 din capitalul social, vor putea cere convocarea adunării generale a asociaților, arătând scopul acestei convocări.

- Convocarea adunării generale a asociaților se face prin scrisoare recomandată cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

EXCLUDEREA ASOCIAȚILOR

Poate fi exclus din Societate:

a) asociatul care a devenit legalmente incapabil; b) asociatul care nu-și îndeplinește obligațiile potrivit prezentului act constitutiv sau în cazul în care acționează împotriva intereselor Societății; c) asociatul care nu-și efectuează aportul la care s-a obligat; d) asociatul administrator care comite fraude în dauna Societății sau se servește de semnătura asociaților sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

Raportul ANAF, certificat de Corpul de control al Primului-ministru

B1, prin Sorin Oancea, a sesizat Corpul de control al Primului-ministru acuzând ANAF de rele tratamente. Corpul de control a răspuns, însă, că acuzațiile care i-au fost aduse acestuia în procesul-verbal întocmit de ANAF sunt legale.

Sechestru asigurator pe patrimoniul familiei Oancea

Ca urmare a acuzațiilor de o gravitate deosebită, omul de afaceri Bobby Păunescu a declarat că avocații au cerut instituirea sechestrului asigurator pe patrimoniul familiei Oancea.

Acuzațiile vor fi judecate de Tribunalul București.

Pe rolul instanței a fost deschisă procedura de intrare în insolvență, având ca termen de judecată 18 ianuarie 2023.