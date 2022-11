Un antrenor de haltere din Botoșani este acuzat de corupere sexuală a minorelor, într-un scandal legat de activitatea lui la CS Botoșani. Bărbatul a fost pus sub control judiciar.

Magistrații au dispus însă ca suspectul să nu se mai apropie de clubul sportiv pe această perioadă. Antrenorul care a contribuit la palmaresul clubului, aducând zeci de medalii de la competițiile internaționale și naționale, a fost pus sub control judiciar.

Antrenorul este bănuit de corupere sexuală a minorilor, după ce ar fi făcut gesturi deplasate față de două sportive, transmite Monitorul de Botoșani.

„Când am aflat, am rămas stupefiată. Nu am avut replică”, a spus directorul CS Botoșani, Mia Roată.

Totul s-a aflat luna trecută, în urma unei acțiuni contra violenței în sport și antibullying, când una dinspre sportive a relatat jandarmilor o scenă în care ar fi fost implicat antrenorul F.M. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor și a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani, care au început ancheta.

Investigațiile au arătat că de fapt au fost două situații, faptele fiind considerate destul de grave. Astfel, în perioada 8-9 martie 2019, în jurul orei 22.00, fiind sub influența alcoolului, antrenorul ar fi intrat în dormitorul sportivelor, situat în spațiul de cazare din incinta CS Botoșani, a urcat peste picioarele unei sportive în vârstă de numai 14 ani, care era întinsă pe pat, și a început să o mângâie pe sâni.

A doua situație scandaloasă s-ar fi petrecut pe 16 aprilie a.c., la o pensiune din oraș, unde se sărbătorea majoratul unei sportive. În acele împrejurări antrenorul ar fi îmbrățișat-o pe una dintre sportive, în vârstă de 17 ani, și a sărutat-o pe buze, arată sursa citată.