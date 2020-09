Scandal la o primărie din Teleorman, un edil demis, acuzat că-și face campanie cu ajutorul instituției

Tensiunile au început după ce fostul primar al comunei Scrioaștea, social-democratul Marian Șefu a fost declarat incompatibil de instanță și prin urmare și-a pierdut funcția. Adversarii săi politici susțin, însă, că el se duce în continuare la primărie și că viceprimarul, cel care a preluat atribuțiile funcției, este acolo doar de fațadă.

Furioși, liberalii s-au dus să ceară socoteală, mai ales că și localinicii par să confirme situația. "Folosește mașina instituției, acum l-a lăsat acasa pe fostul primar, actualul primar îi dă voie să-și desfășoare activitatea, în continuare, în condițiile în care este eliberat din funcție. Mai mult, a oficiat și o cununie civilă," a declarat un localinic, pentru Realitatea Plus.

Adversarii politici ai lui Marian Șefu susțin că acesta se folosește în campania electorală nu numai de mașina instituției, ci și de măștile primite de la Guvern.



Apropiații fostului primar spun că acuzațiile aduse de PNL sunt false.



"Nu este adevărat! Referitor la ce se întâmplă aici, noi am postat un comunicat pe site-ul instituției; noi distribuim conform ordonanței Guvernului măștile de protecție pentru persoanele defavorizate, este un comunicat postat pe site. De la 31 august, de când a luat la cunoștiință de ordinul Prefectului nu a mai intrat in Primărie," a afirmat Silviu Predoi.

Culmea este că tocmai pe site-ul instituției Marian Șefu este în continuare primar, iar Silviu Predoi vice.

Predoi este și unul dintre cei mai infocați agenți electorali ai fostului edil.

În tot acest timp, fostul edil n-a fost de găsit nici acasă nici la telefon, în ciuda eforturilor depuse de echipa Realitatea Plus.



Cazul a ajuns și în atenția poliției, care face verificări. "La Institutia Prefectului am primit o sesizare cu privire la faptul ca fostul primar isi desfasoara activ in primarie, oficiind chiar o cununie civila in acest week-end. Faptele semnalate le-am trimis spre solutionare inspect jud de politie teleorman , care desfasoara o ancheta la fata locului ptr a verifica aspectele semnalate si de a lua masurile care se impun," a declarat

prefectul de Teleorman, Liviu Dumitrașcu.