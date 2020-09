Scandal în Sectorul 3, din Capitală: adolescent împușcat cu un pistol cu bile

Totul s-a întâmplat într-un părculeț din cartierul Sălăjan, acolo unde se adunaseră două grupuri de tineri, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

Agresorii au fost depistați de polițiști iar cel care a tras cu pistolul a fost reținut.

Victima a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, cu două răni ușoare produse de arma de airsoft.

"In urma cercetarilor, au fost identificati si depistati 3 tineri cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani, banuiti de comiterea faptei. Au fost condusi la audieri, iar unul dintre ei, in varsta de 18 ani, banuit ca a agresat partea vatamata folosind si o arma de airsoft, a fost retinut. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si nerespectarea regimului armelor si munitiilor", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.