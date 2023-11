Chiar dacă în trecut a susținut în nenumărate rânduri că are frică de ace, cântăreața de muzică populară a prins curaj și vrea ca până de Crăciun să-și pună acid în buze.

Mai mult, dorește să corecteze și câteva imperfecțiuni la față și ochi. Artista a dezvăluit că are câteva trucuri de înfrumusețare care au ajut-o mult. Vedeta nu adoarme niciodată machiată, își curăță foarte bine tenul și este atentă la produsele folosite.

Artista nu vrea schimbări foarte mari, ci doar să-și acopere ridurile, să-și contureze ușor fața și, de ce nu, să-și mărească puțin buzele.

„Am făcut reclame, dar nu m-am înțepat cu acele, că mi-e frică să nu mă zbârcesc după. Dar s-ar putea să fac înainte de Crăciun. Vreau acid în buze, dar vreau să umblu mai mult la față și puțin la ochi.”, a mărturisit Saveta Bogdan pentru Playtech.

Doi ani fără Petrică Mîțu Stoian. Colegii de breaslă au fost la mormântul său pentru a-i aduce omagii

Artista a dezvăluit că, deși nu a apelat până acum la intervențiile estetice, are o rutină de îngrijire simplă și eficientă. În fiecare seară se demachiază complet și înainte de fiecare eveniment public își prepară o mască facială din ingrediente naturale – un gălbenuș de ou și puțină zeamă de lămâie.

„Mereu am grijă de fața mea și pentru asta nu fac eforturi financiare mari. Eu la vârsta mea nu am riduri. Tot timpul mă dau pe față cu o cremă plus că în fiecare seară eu mă demachiez ori cu demachiant, soluție, ori cu servețele.

Mai am un ritual, înainte să am un eveniment fac o pastă acasă dintr-un gălbenuș de ou și puțină zeamă de lămâie, le amestec, după le pun pe față. Las timp de zece minute după care mă spăl după care mă dau cu cremă hidratantă, normală, ce conține miere de albine, atâta tot”, a declarat Saveta Bogdan pentru Click!

Război fățiș între Oana Roman și fostul soț. Cei doi se acuză reciproc și își aruncă replici acide