Transformată într-o sărbătoare comercială dedicată uriașei industrii create în jurul seriei, ziua „Star Wars”a fost fixată pe 4 mai datorită unui joc de cuvinte: "May the 4th (4 mai)/May the Force... be with you” (Forța fie cu tine), cu toate că filmul a ajuns în cinematografele americane pe 25 mai, potrivit CNET.

Primul film din serie, „Star Wars: A New Hope” („Războiul Stelelor: O nouă speranță”), din 1977, a devenit un adevărat fenomen pe întreaga planetă, datorită poveștii care combină mituri ancestrale, decor science fiction și efecte vizuale extraordinare, care au intrat în istoria cinematografiei.

Primele două filme ale seriei au fost difuzate și în cinematografele din România, în vremea regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu.

Franșiza Darth Vader, maleficul personaj al seriei, a strâns 775 de milioane de dolari, având cele mai mari încasări la acel moment, până la apariția filmului „ET” (1982), când Steven Spielberg l-a detronat pe George Lucas. Ajustat cu inflația, primul film „Star Wars” a avut încasări de 3,07 miliarde de dolari și se clasează pe locul al patrulea la nivel global.