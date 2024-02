Dreptul si Sfantul Simeon a vestit si rastignirea lui Hristos, in momentul in care ii spune Fecioarei Maria ca prin sufletul ei va trece sabie.

"Ce mare este in ceruri slava Sfantului si Dreptului Simeon, cel care in bratele sale pe Pruncul Iisus L-a primit! Ea se vede dintr-un eveniment din viata Sfantului Petru Atonitul, care se sarbatoreste la 12 iunie. Fiind comandant de osti, Petru a fost luat prizonier si aruncat in temnita in catatea Samara de pe malul raului Eufrat. Suferind in temnita, Petru se ruga cu lacrimi Sfantului Nicolae sa-l roage pe Dumnezeu sa-l scape de acolo, fagaduind ca isi va darui dupa aceea toata viata lui Dumnezeu. Sfantul Nicolae i s-a infatisat in vedenie si i-a spus ca desi el duce rugaciunea lui la Dumnezeu, Dumnezeu nu i-o implineste, pentru ca alta data la greu a mai facut aceasta fagaduinta si nu si-a tinut-o. apoi Sfantul Nicolae l-a sfatuit pe Petru sa se roage Sfantului si Dreptului Simeon care este foarte ascultat inaintea lui Dumnezeu, aflandu-se aproape de Tronul Lui, impreuna cu Preasfanta Fecioara si cu Sfantul Ioan Botezatorul. Petru a ascultat si a inceput sa se roage Sfantului si Dreptului Simeon. Atunci din nou i-a aparut Sfantul Nicolae, impreuna cu Dreptul Simeon, dar nu in vedenie ci aievea. Petru l-a vazut pe Dreptul Simeon in slava mare, cu fata stralucitoare si imbracat in hainele preotesti ale Vechiului Testament, purtand in mana un toiag de aur. Dreptul Simeon l-a intrebat pe Petru: “Voiesti sa-ti implinesti fagaduinta si sa te faci monah?” La aceasta, Petru a raspuns: “Voiesc, Stapane, cu ajutorul lui Dumnezeu”. Sfantul Simeon atunci a atins lanturile lui Petru cu toiagul sau si ele s-au topit ca ceara. Deschizand usa temnitei, Sfantul l-a scos pe Petru afara”. (Sfantul Nicolae Velimirovici, “Proloagele de la Ohrida“, vol. I, Editura Cartea Ortodoxa, Editura Egumenita)



Sfanta Prorocita Ana

De vederea Pruncului Mantuitor s-a bucurat si prorocita Ana. S-a emis ipoteza ca era o prorocita cultica, in sensul ca ea aducea jertfa pentru cei care erau nedreptatiti si aveau nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. In icoana Intampinarii Domnului apare si Sfanta Ana prorocita, fiica lui Fanuel, care tine in mana un filacter deschis, pe care sta scris: Pruncul Acesta a facut cerul si pamantul. Ana L-a slujit pe Dumnezeu in templu din tineretea ei "in post si in rugaciuni" (Lc. 2, 37). Ea reprezinta poporul dreptcredincios care sta aproape de Biserica si petrece noaptea si ziua in post si rugaciune, semn ca asteptarea sau intalnirea cu Dumnezeu se pregateste prin post si prin rugaciune.



Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Adrian si Evul;

- Sfantul Nicolae al Japoniei;

- Prorocului Azaria;

- Sfantului Mucenic Vlasie Bouarul;

- Sfantului Claudiu;

- Mucenicilor Pavel si Simon;

- Sfantul Igantie din Mariopol

Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi facem pomenirea:

Sfinţii Mc. LAVRENTIE, IGNATIE şi Sfânta Muceniţă CELERINA din Africa de Nord (sec. III)

Sfântul Sf. Mc. CELERIN, diacon din Cartagina (cca +250)

Sfinţii Mc. PAPIAS, CLAUDIAN şi DIODOR din Perga Pamfiliei (+250);

Sfânta Muceniţă SECONDINA, fecioară din Agnani (Italia, +257);

Sfinţii Ier. LUPICIN şi FELIX, episcopi de Lyon (Franţa, sec. V);

Sfânta Muceniţă IA din Irlanda, care a pătimit în Anglia (+450);

Sfântul CAELLAIN din Irlanda (sec. VI?);

Sfinţii Ier. TIGIDES şi REMEDIA, episcopi de Gap (Franţa, sec. VI);

Sfântul Ier. LAVRENTIE, episcop de Spoleto (Italia, +576);

Sfântul Ier. FILIP, episcop de Vienne (Franţa, cca +578);

Sfântul Cuv. ADELIN, întemeietorul Mănăstirii Chelles (Belgia, +690);

Sfântul Cuv. DEODAT, monah la Lagny (Franţa, sec. VIII);

Sfânta Cuv. WERBURGA, stareţă la Hanbury (Anglia, cca +700);

Sfânta Cuv. BERLINDA, monahie la Moorsel şi apoi pustnică în Meerbeke (Belgia, +702);

Sfânta Cuv. WERBURGA, stareţă la Bardney (cca +785);

Sfântul Ier. ANATOLIE, episcop în Cilicia, mărturisitor (sec. IX);

Sfântul Ier. ANSGAR, episcop de Hamburg, luminătorul Danemarcei şi Suediei;

Sfântul Sf. Mc. LIAFDAG, episcop de Jutland (Danemarca, cca +980);

Sfântul Cuv. OLIVER, monah din Ancona (Italia, cca +1050);

Sfântul GABRIEL (Svyatoslav) şi DIMITRIE, fiul său, din Yuriev (+1253);

Sfântul ROMAN, prinţ de Uglici (Rusia, +1285);

Sfântul Ier. SIMEON, episcop de Tverşi Polotsk (Rusia, 289);

Sfântul Ier. IACOB, arhiepiscopul Serbiei (+1292);

Sfântul Cuv. SAVA din loanina (Grecia, sec. XV);

Sfântul Ier. IGNATIE, mitropolit de Gothia şi Kafa (+1786);

Sfinţii Noi Mc. STAMATIE şi IOAN, fraţii împreună cu NICOLAE, însoţitorul lor din Hios (1822);

Sfinţii Sf. Noi Mucenici din Rusia (+1938):

IOAN (Tomilov), ADRIAN (Troiţki),

TIMOTEI (Izotov), VASILE (Zaleski);

Sfântul Nou Mc. MIHAIL (Agaev) din Rusia (+1938); '

Sfântul Cuv. Nou Mc. VLADIMIR (Zagreba), ieromonah (Rusia, +1938);

Sfinţii Mc. FELIX, IPOLIT, SIMPRONIE şi cei împreună cu dânşii din Africa de Nord [AP.];

Adormirea Cuviosului PAVEL, ieromonah de la Mănăstirea Simonov,

ucenicul Sfântului Paisie Velicikovski (+1825);

Adormirea Cuviosului NEOFIT, ieroschimonah de la Mănăstirea Neamţ şi stareţul Mănăstirii Secu (România, +1886).

Maine, 4 februarie, facem pomenirea Sfantului Cuvios Isidor Pelusiotul.

Sursa: CrestinOrtodox.ro