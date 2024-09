Este adus in Tara Romaneasca in jurul anului 1690 de domnitorul Constantin Brancoveanu. La calugarie, Andrei a primit numele Antim. Ajunge conducatorul tipografiei de la Bucuresti in 1691. In anul 1696 este numit egumen al Manastirii Snagov. Aici va intemeia o noua tipografie. In anul 1705, este ales episcop al Ramnicului, iar in 1708 devine mitropolit al Tarii Romanesti.

A tiparit 30 de carti in limba greaca, 22 in romana, una in slavona, 6 slavo-romane, 2 greco - arabe, una greco-romana si una greco-slavo-romana, in total 63 de carti. Ele au fost tiparite la Bucuresti, Snagov, Ramnic si Targoviste.

Didahiile (28 de predici rostite in cursul ahipastoririi sale la diferite sarbatori) l-au facut sa fie considerat carturarul care a vorbit cea mai frumoasa limba romana dintre carturarii epocii sale.

Acuzat ca ar fi avut legaturi cu austriecii si ca ar fi uneltit impotriva lui Nicolae Mavrocordat si a turcilor, a fost arestat. Patriarhul ecumenic l-a caterisit si a fost condamnat la exil in Muntele Sinai. Turcii care il duceau spre locul exilului l-au ucis pe drum, iar trupul sau a fost aruncat in raul Tungia, un afluent al Maritei, langa Adrianopol.

Propunerea canonizarii mitropolitului Antim Ivireanul a fost facuta in sedintele Sfantului Sinod din 23-25 mai 1916.

Sentinta de caterisire a fost ridicata in vremea patriarhului ecumenic Athenagoras, pe 8 martie 1966.

Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane l-a trecut in randul sfintilor pe 21 iunie 1992.

Mentionam ca Manastirea Antim din Bucuresti este ctitoria sa. Invatatul florentin Del Chiaro, care a trait la curtea domnitorilor Constantin Brancoveanu si Stefan Cantacuzino, ne spune ca mitropolitul Antim Ivireanul a zidit in Bucuresti "o mareata manastire cu o prea frumoasa biserica cu hramul Tuturor Sfintilor". In testamentul scris de Sfantul Antim, filantropia ocupa un loc central, asa cum se poate descifra din Hrisovul arhieresc, datat 20 iulie 1715: "Nici un lucru nu iaste atata de priimit inaintea lui Dumnezeu ca facerile de bine ce sa fac la saraci si la sfintele beserici. Si pentru aceasta vedem in Sfanta Evanghelie, cum ca Domnul nostru Iisus Hristos pre altii nu face mosteni cerestii Sale imparatii, fara numai pre aceia ce au facut faceri de bine intru aceasta lume, adeca pre cei ce au miluit pre cei saraci, au saturat pre cei flamanzi, au adapat pre cei setosi, au imbracat pre cei goi, au mangaiat pre cei straini si au cautat pre cei bolnavi si inchisi".

Rugăciune către Maica Domnului a Sfântului Antim Ivireanul

Stăpână de Dumnezeu Născătoare, împărăteasa cerului și a pământului, cinstea și slava creștinilor, ceea ce ești mai înaltă decât cerurile și mai curată decât soarele, Fecioară prealăudată, nădejdea celor păcătoși și liniștea celor loviți de valurile vieții, caută asupra poporului tău, vezi moștenirea ta, nu ne lăsa pe noi, păcătoșii, ci ne păzește și ne scapă de vicleșugurile diavolului, că ne-au împresurat întristările, nevoile și răutățile. Dă-ne mână de ajutor, Fecioară, că pierim. Îndură-te de noi, că pe tine te avem ajutătoare și la tine nădăjduim să-L îmblânzești pe Fiul tău cu rugăciunile tale preaputernice și nebiruite, ca să-Și întoarcă spre noi mila Sa cea bogată. Și pe toți să ne învrednicească a ne păstra viața cinstită și fără de prihană, pentru ca noi cu o gură și cu o inimă pe El pururea să-L mărim, iar ție să-ți zicem: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!". Amin.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Calistrat si Epiharia;

- Sfintilor Apostoli Marcu, Aristarh si Zinon;

- Sfantului Cuvios Ignatie;

- Sfintilor Mucenici Filimon, episcopul, Fortunian;

- Sfintei Mucenite Gaiani si a 15 mucenici.

Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi facem pomenirea:

Sfântul Ier. GAIUS, episcop de Milano, ucenicul Sfântului Ap. Varnava (sec I);

Sfântul Ier. ADENTUS, episcop de Ravenna (Italia, sec. II);

Sfântul Mc. GHIMNASIE, din cei 49 tăiaţi la Roma cu Sfântul Mc.Calistrat (+288);

Sfântul Cuv. VARUH din Anglia (sec. VI);

Sfântul Cuv. BAROG, pustnic din Clamorgan (Anglia, sec. VII);

Sfântul Ier. CERAN, episcop de Paris (Franţa, cca +614);

Sfântul Mc. SIGEBERT, rege al Angliei de Răsărit (+637);

Sfântul Cuv. HILTRUDE, pustnic lângă Mănăstirea din Liessies (Franţa, cca + 790);

Sfinţii Mc. ADOLF şi IOAN, fraţi, care au pătimit în Cordoba (Spania, cca +850)

Sfântul Cuv. MARCEL din Irlanda, monah la Mănăstirea Sf. Gali (Elveţia, cea +869);

Sfântul Cuv. SAVATIE, făcător de minuni din Solovăţ (+ 1462);

Sfânta Nouă Muceniţă ACHILINA din Tesalonic (+1764);

Sfântul Sf. Nou Mc. DIMITRIE (Şişokin), preot (Rusia, +1918);

Sfinţii Sf. Noi Mucenici GHERMAIM (Kosolapov), episcop de Volsk, şi MIHAIL preotul (Rusia, +1919);

Sfânta Cuv. RACHELA, schimonahie din Mănăstirea Borodino (Rusia, + 1928);

Sfântul Sf. Nou Mc PETRE (Polyansky), mitropolit de Krutitsa (+1937);

Sfântul Sf. Nou Mc. TEODOR, preot (Rusia, +1937);

Sfântul Mc. DEODAT, care a pătimit la Sora (Italia);

Sfinţii Mc. FIDENŢIU şi TERENŢIU din Todi (Italia);

Sfinţii Cuv. Mc. FLORENTIN şi ILARIE, pustnici din Franţa;

Soborul Patriarhilor de la Ierusalim.

Maine, facem pomenirea Sfantului Cuvios Hariton Marturisitorul.

Sursa: CrestinOrtodox.ro