Sfantul Andrei cel Nebun pentru Hristos a zis catre ucenicul sau iubit, Epifanie: "O vezi, frate, pe Imparateasa si Doamna tuturor cum se roaga pentru intreaga lume?" Iar Epifanie a zis: "O vad, Parinte, si ma minunez!".

Si s-au auzit atunci graiurile cele cu umilinta ale rugaciunii ei catre Mantuitorul: "Imparate ceresc, primeste pe tot omul ce Te slaveste pe Tine si cheama in tot locul preasfant numele Tau. Si acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc il sfinteste si proslaveste pe cei ce Te proslavesc pe Tine si rugaciunile celor care cu dragoste ma cinstesc pe mine, Maica Ta; si fagaduintele lor le primeste si din toate nevoile si rautatile ii izbaveste".

Intre toti sfintii care s-au aratat in biserica impreuna cu Maica Domnului, doi erau mai alesi: Sfantul Ioan Inaintemergatorul, ca altul mai mare decat el nu s-a nascut intre cei nascuti din femeie, si Sfantul Ioan Cuvantatorul de Dumnezeu, pe care il iubea Iisus si care s-a rezemat pe pieptul Lui.

Pe amandoi, Fecioara Maria i-a luat cu ea la rugaciunea cea pentru noi, ca pe unii ce au multa indrazneala catre Hristos, ca prin ajutorul lor sa plece mai degraba pe Dumnezeu spre mila, pentru ca mult poate rugaciunea staruitoare.

Acesta este evenimentul pe care il prazanuieste Biserica astazi, spre a ne aminti ca prin nevointa si rugaciune, putem primi si noi, in greutatile vietii noastre, neincetatul ajutor al Maicii Domnului.



Amintim ca 1 octombrie este si Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice. Ea a fost stabilita in mod oficial in sesiunea ONU din decembrie 1991, la propunerea lui Arghir Anastasios, profesor la Universitatea din Atena.

Sfintii Cuviosi parinti Iosif si Chiriac de la Bisericani

Acesti cuviosi parinti isihasti nemteni se numara printre cei mai mari asceti ai Bisericii Ortodoxe Romane.

Viata Cuviosului Iosif de la Bisericani

Acest cuvios parinte este cel dintai sihastru cunoscut in Muntele Bisericanilor si intemeietorul manastirii cu acelasi nume. S-a nascut intr-un sat din tinutul Neamt si de mic, avand inclinare spre viata calugareasca, a intrat in obstea Manastirii Bistrita. Aici a primit tunderea in monahism si a deprins de la parintii batrani viata duhovniceasca, postul si neincetata rugaciune. Vazand Cuviosul Iosif ca nu are destula liniste in Manastirea Bistrita, a luat binecuvantare de la egumenul manastirii si a plecat sa se inchine la mormantul Domnului din Ierusalim.

Tropar la sarbatoarea Acoperământului Maicii Domnului

Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, umbriţi fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu şi căutând către Preacinstită Icoana ta, cu umilinţă grăim: acoperă-ne pe noi cu Cinstitul tău Acoperământ şi ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.



Condac la sarbatoarea Acoperământului Maicii Domnului

Fecioara astăzi, înainte stă în Biserică şi cu cetele sfinţilor, nevăzut se roagă lui Dumnezeu, îngerii cu ierarhii se închină şi Apostolii cu proorocii dănţuiesc; că pentru noi roagă Născătoarea de Dumnezeu pe Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Iosif de la Bisericani;

- Sfantului Chiriac de la Bisericani;

- Sfantului Apostol Anania;

- Sfintilor Mucenici Mihail din Manastirea Zovei si a 36 de monahi;

- Sfantului Cuvios Roman Melodul;

- Sfantului Mucenic Domnin;

- Sfantului Cuvios Ioan;

- Sfantului Cuvios Grigorie Domesticul;

- Sfantului Ioan Cucuzel;

- Icoanei Maicii Domnului Cucuzelita de la Marea Lavra - Koukouzalissa;

- Icoanei Maicii Domnului Grabnic Ascultatoare de la Manastirea Dochiariu.

Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi facem pomenirea:

Prăznuirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Stejar, de la Mănăstirea Bisericani (România);

Prăznuirea Sfintei Icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Pskov-Lublin;

Sfântul Mc. PIATON din Benevento, misionar în Belgia şi Franţa (+292);

Sfântul ABIATHAR de la Mtskheta (Georgia, sec. IV);

Sfinţii MIRIAN, regele Georgiei şi NANA, soţia sa (sec. IV);

Sfânta SIDONIA, ucenica Sfintei Nina (Georgia, sec. IV);

Sfinţii Mc. VERISSIM, MAXIMA şi IULIA, care au pătimit la Lisabona, sub Diocleţian (Portugalia, cca +302);

Sfântul Mc. MELARIE (sau MYLOR), prinţ din Amesbury (Anglia, +410);

Sfântul VLAI din Bereea (Siria, +431);

Sfântul Ier. ALADIUS (sau ALBAUD), episcop de Toul (cca +520);

Sfântul Ier. REMIGIUS, episcop de Reims, apostolul francilor (+533);

Sfântul Cuv. BAVO (sau Bavon), pustnic din Ghent (Belgia, +654);

Sfântul Cuv. DODO, stareţ în Belgia (+750);

Sfântul FIDARLEUS(+762)

Sfântul Ier. MELCHISEDEC I, patriarhul Georgiei (sec. XI);

Sfântul Cuv. VIRILA, stareţ al Mănăstirii Mântuitorului, din Leyre (Spania, cca + 1000);

Sfântul Cuv. SAVA Stâipnicul, egumen la Visera-Novgorod (Rusia, +1460);

Sfinţii Sf. Noi Mc. ALEXIE şi MIHAIL (Vologdski), preoţi din Rusia (+1918 şi +1920);

Sfinţii Sf. Noi Mucenici ALEXANDRU (Agatonikov), protoereu, GHEORGHE (Arhangheliski) şi NICOLAE, preoţi (Rusia, +1937);

Sfântul Cuv. Nou Mc. TEODOR, monah (Rusia, +1940);

Sfântul Mc. ISMAEL din Strelna-Sankt Petersburg (Rusia, +1938);

Sfântul Mc. ARETAS şi cei 504 Mucenici împreună cu dânsul de la Roma;

Sfântul SEVER, preot şi mărturisitor la Orvieto (Italia).

Maine, facem pomenirea Sfantului Mucenic Ciprian.

