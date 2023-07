La marșul minorităților sexuale de sâmbătă, o organizație anarhistă s-a infiltrat în mulțime și a încercat să confiște protestul.

Jandarmii au găsit proiectile de tip air soft la manifestație, relatează Realtiatea PLUS.

Alianța extremistă poartă numele de Blocul Tineretului Marxist și are ca scop îndoctrinarea tinerilor pentru a se opune sistemului capitalist și occidental.

Ba chiar să pună la cale o revoluție prin care societatea să scape de marile bănci și corporații.

Un copil, care avea un spray lacrimogen asupra lui, a spus că urma să îl folosească să se apere împotriva marxiștilor care îl amenințau, potrivit Realitatea PLUS.

De-a lungul timpului, aceeași organizație de extremă stânga a încercat să acapareze și alte proteste sociale din țara noastră.

Un tânăr de doar 17 ani a fost prins de jandarmi la protestul Partidului Noua Dreaptă care se opunea mișcării minorității sexuale. Minorul avea asupra lui un spray lacrimogen care a spus că este pentru autoapărare, o cagulă și o pungă cu bile de pistoale airsoft. Adolescentul spune că voia să se apere de atacurile celor din Blocul Tineretului Marxist.

Tinerii neomarxiști din cadrul noii organizații de extremă stânga au participat cu tobe, pancarte și tricouri negre cu diferite mesaje de răscoală. În timp ce susținătorii minorităților sexuale fac apel la pace, tinerii Blocului Marxist îndeamnă la război, revoluție și anarhie.

Cu simboluri specifice, simpatizanții mișcării de extremă stângă se opun corporațiilor, băncilor, guvernelor și orânduirii sociale actuale în care lumea este guvernată de capitalism, rasism și patriarhat. Aceiași tineri au luat parte și la protestele sociale care au zguduit România în ultima perioadă.

Neo-marxiștii au luat parte la protestele profesorilor, angajaților CFR, medicilor și toți cei care cereau salarii mai mari, relatează Realitatea PLUS

„În faza Comunismului deplin va fi aplicat principiu lui Marx de la Gotta: de la fiecare dupa capacitati la fiecare dupa nevoi. Deci cei care o tineti atat cu democratia si drepturile omului, unde-i dreptul la munca. Nu e democratie, ci dictatura burgheziei”, declara în decembrie 2022 Adrian Crăciunoiu, fondator al Blocului Tineretului Marxist.

Blocul Tineretului Marxist postează și mesaje ale dictatorului Nicolae Ceaușescu, așa cum se observă pe pagina de Facebook a organizației. .

Pe site-ul de înscriere, propagandiștii Blocului Tineretului Marxist îndeamnă simpatizanții la o lectură aprofundată, iar primul în capul listei este Karl Marx, cu Manifestul Partidului Comunist, apoi alte 6 lecturi sunt despre socialism, relatează Realitatea PLUS.

La Marșul minorităților sexuale de sâmbătă au fost raportate câteva incidente de către forțele de ordine. Aproximativ 15.000 de persoane au participat la parada Pride din 2023. Oamenii care participă la Marșul LGBT+ merg către Parcul Izvor, unde s-a dat startul unui eveniment la ora 19.30.

