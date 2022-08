Urina Sannei Marin a fost testată pentru mai multe tipuri de droguri, precum cocaină, amfetamină, canabis şi opioide, a precizat Iida Vallin, o consilieră a premierului Finlandez, relatează Agerpres, care citează media internaționale.

„Testul antidrog al premierului Sanna Marin din data de 19 august 2022 nu a dezvăluit prezenţa vreunui drog”, se arată în comunicatul citat. Potrivit sursei citate, rezultatele au fost semnate de un medic.

„Testul a fost unul complet. Noi nu am ales modul în care a fost efectuat testul”, a declarat Iida Vallin.

Reamintim că, zilele trecute, rețelele de socializare au fost luate cu asalt de clipuri cu premierul finlandez, Sanna Marin, dansând și petrecând la un eveniment privat.

Alcoolul nu a lipsit nici el de la petrecere. Şefa guvernului finlandez a reacţionat la scurgerea în presă a înregistrării video în care poate fi văzută dansând şi petrecând, apărându-şi dreptul de a se bucura de timpul liber, informează dpa.

Premier: Am petrecut seara cu prietenii mei. Doar ne-am distrat într-un mod mai „gălăgios”. Eu am dansat și am cântat.

Reporter: Ați consumat substanțe interzise la petrecere?

Premier: Doar alcool.

Reporter: Fără droguri?

Premier: Nu, din câte știu eu.