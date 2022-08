Un astfel de videoclip o înfățișează pe Sanna Marin cum bea alături de un grup de prieteni, cântă și dansează, notează The Independent, citat de HotNews.ro. Alături de ea sunt și alte persoane care cântă și dansează. Premierul finlandez o îmbrățișează pe una dintre ele, dansează împreună, se aud înjurături și se văd pahare cu băuturi.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw