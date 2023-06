Așa-zisul guvernator pus de ruși în părțile ocupate din regiunea ucraineană Herson a reacționat furios după lovitura cu rachete asupra podului Chongar și a amenințat cu lovituri asupra podului Giurgiulești de pe granița dintre România și Republica Moldova.

„Un alt atac fără sens al regimului de la Kiev la instrucțiunile primite de la Londra. Nu schimbă cu nimic rezultatele „operațiunii militare speciale”. Demonstrează că este începutul sfârșitului pentru regimul de la Kiev. Încă un salut din inimă: știm coordonatele podurilor din regiunea Odesa și a podului Giurgiulești, care au aparținut cândva Ucrainei, dar au fost predate de regimul Iușcenko. Un răspuns foarte serios va veni foarte curând”, a declarat Vladimir Saldo, guvernatorul prorus al regiunii Herson.

