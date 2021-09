Unităţi navale ale Flotei Rusiei din Marea Neagră au desfăşurat un "exerciţiu special pentru protecţia obiectivelor activităţii economice maritime" în apele Mării Negre, a transmis Ministerul rus al Apărării, citat de media ruse.

Pe lângă cele peste 20 de nave de suprafaţă şi submarine, în respectivele manevre au fost implicate avioane şi elicoptere.

Exercițiile au loc după demararea a două exerciţii militare în Ucraina cu participarea a mii de soldaţi.

Flota Rusiei s-a antrenat pentru detectarea și distrugerea țintelor maritime cu ajutorul sistemul Bastion, un sistem avansat de apărare mobilă anti-navă. Potrivit filmările video ale Ministerului Apărării au fost prezentate divizii care fac trageri cu rachete montate pe camioane. Echipajele au tras din poziții ascunse și au folosit drone pentru a urmări un grup de nave inamice. Ministrul Apărării, Sergei Shoigu, a declarat că sistemul Bastion poate atinge ținte maritime la o distanță de 350 km și ținte terestre la o distanță de 450 km.

Cu o zi în urmă, mass-media rusă a relatat că militarii ruşi din Crimeea exersează "distrugerea unor ţinte marine" în Marea Neagră cu rachete.

Video showing #Russia’s bastion coastal defense missile systems live firing at sea targets in the Black Sea



