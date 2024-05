”Mă gândeam că dacă cineva îmi spunea acum cinci ani că voi lipi un afiş cu mine care să aibă încă o siglă pe lângă sigla pe care o am în inimă şi o iubesc la fel ca şi voi toţi, săgeata înconjurată de stelele Uniunii, îi spuneam că e nebun. Dar atunci când ţara şi lumea se schimbă şi când provocările sunt fără precedent, faci ce trebuie pentru interesul naţional al ţării tale şi pentru interesul cetăţenilor români, pentru că asta deosebeşte un om politic şi un om de stat, de un om care stă în bătaia vântului”, a spus prim-vicepreşedintele PNL, în evenimentul de lansare a candidaţilor PNL la Iaşi.

”Am făcut ce trebuie pentru România şi vom face ceea ce trebuie pentru România pentru că suntem cei mai buni. Aţi dovedit asta în momentul în care dvs, liberalii, aţi adunat peste 2,3 milioane de semnături, 800.000 la alegerile locale. Gândiţi-vă că au fost partide întregi care nu au fost în stare să strângă în două săptămâni semnăturile iar de marţi până vineri, PNL a strâns 800.000 de semnături. Asta este forţa unui partid de 280.000 de membri. Aţi adunat pentru listele dvs şi ale colegilor din ţară încă un milion şi jumătate”, a ţinut să precizeze Rareş Bogdan.

El a mai arătat că PNL are ”95% din localităţile României cu candidaţi primari şi liste de consilieri”.

”Niciodată în 34 de ani, PNL nu a avut acoperite 95% din cele 3.241 de unităţi administrativ-teritoriale. Şi asta înseamnă respect pentru cetăţean. Cei de la USR şi acoliţii au sub 30%, înseamnă că 79% nu contează pentru ei din România. Cei de la AUR au sub 50%, înseamnă că 50% dintre români nu contează pentru ei. Până şi cei din PSD au sub 90%, înseamnă că sunt cel puţin 10% care nu contează pentru pesedişti. Pentru noi contează peste 95% din cetăţenii României”, a mai spus Rareş Bogdan.