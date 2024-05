"Eu sunt un om inteligent, cultivat... Eu pot sa fac teatrul pe care-l face el si sa incerc sa fiu la fel de agresiv verbal. Nu voi reusi sa fiu la fel de mitocan. Pot incerca sa fiu grobian.

El niciodata in viata asta, decat daca sta langa parinti, daca merge la expozitii si opera si teatru, 12 ani la scoala la zi, poate are o sansa sa incerce sa fie cum sunt eu. Asa ca nu cobor la nivelul lui", a spus Rares Bogdan, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

In ceea ce priveste batalia electorala pentru Capitala, Rares Bogdan apreciaza ca aceasta se va da intre 3 candidati, Piedone nefiind inclus printre acestia.

"Batalia electorala se va da intre Sebastian Burduja, care trebuie sa recupereze din bazinul electoal al lui Nicusor Dan, Gabriela Firea, sub bazinul electoral PSD, si Nicusor Dan, cu bazin electoral USR si PMP.

Cred ca la alegerile de la Bucuresti castigarea va fi cu un scor sub 30% pentru ca cei 3 candidati ale celor 3 bazine consolidate vor fi cei care vor impinge candidatul spre castigator.

Nicusor Dan coboara. Cristian Popescu Piedone nu are de unde sa ia, bazinul electoral pe care-l are e in sectorul 5, partial, si este unul destul de redus. El avea sanse doar daca nu intra in lupta Firea", a mai spus Rares Bogdan.