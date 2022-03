The #Ukrainian media quoted the AFU as saying that Lieutenant General Yakov Rezantsev, commander of the 49th Combined Arms Army of the Southern Military District, was slain pic.twitter.com/bSjonCgSQ2

Informația a fost imediat preluată și de alte surse, pe Twitter, de la comentatori politici, la jurnaliști.

Potrivit lui Sergej Sumlenny, un jurnalist cu experiență în afaceri și politică, care are cunoștințe extreme despre Germania, Rusia și problemele europene, generalul locotenent rus cu două stele, Yakov Rezantsev, ar fi fost eliminat de atacul ucrainean asupra aerodromului Chirobayevka, de la Herson, acolo unde se află cartierul general al Armatei 49 ruse.

Din informațiile de până în prezent, Rezantsev a fost chiar comandantul armatei a 49-a.

"Acesta este al 6-lea general rus ucis în Ucraina și al 2-lea general KIA cu două stele", mai spune Sumlenny.

