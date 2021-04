Medicamentul rusesc, numit COVID-globulin, "a fost creat pe bază de plasmă de la pacienţii moscoviţi care au depăşit boala", se arată într-un comunicat de presă al consorţiul de stat Rostec. Potrivit sursei citate, până în prezent, capitala rusă a donat în acest scop 2,5 tone de material biologic, relatează Agerpres.



Studiile asupra COVID-globulin au demonstrat că produsul este "sigur, lipsit de efecte secundare şi are capacitatea de a neutraliza virusul".



Se aşteaptă ca, odată încheiate fazele II şi III ale testelor clinice, noul medicament anti-COVID să fie folosit pentru tratarea cazurilor grave şi medii ale infecției cu virusul SARS-CoV-2. În plus, certificatul de înregistrare autorizează prescrierea produsului la pacienţii cu vârste cuprinse între 18 şi 60 de ani.



"În cursul acestui an se preconizează procesarea a 15 tone de plasmă, ceea ce va permite să se trateze între 10.000 şi 15.000 de pacienţi", mai asată sursa citată.



Până în prezent Rusia, cu o populaţie de aproximativ 147 de milioane de locuitori, a înregistrat 4,55 de milioane de cazuri şi 99.233 de decese provocate de COVID-19.