Potrivit presei ucrainene, în clădirea universității s-ar fi aflat inclusiv soldați din Garda Națională a Ucrainei. Deocamdată nu există informații privind victime, iar primarul localității a lansat un apel către civili să rămână în adăposturi, pentru că atacurile ar putea continua.

Russia targeted at least 10 missiles on Mykolaiv on July 15. The two biggest universities of the city were attacked — Mykolaiv Mayor Vitaliy Kim pic.twitter.com/zax2t4mTNc