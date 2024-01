Revelionul ar fi trebuit să fie momentul în care sărbătorești schimbarea de an alături de oameni noi și să te bucuri de atmosfera festivă. Însă, pentru Cosmin Avram și partenera sa, revelația a venit într-un mod nefericit, stârnind dezamăgire și frustrare.

Românul a fost izgonit de la petrecerea publică din Sankt Petersburg în momentul în care polițiștii i-au văzut pașaportul.

În doar o zi de la postare, videoclipul a strâns 245.000 de vizualizări și peste 13.000 de aprecieri. Iar secțiunea de comentarii a videoclipului a devenit un adevărat „ring de box” al comentariilor pro și contra.

„Tocmai am ajuns aici, în Sankt Petersburg, să facem Revelionul. De fapt, am ieșit pe stradă pentru a vedea care e situația, pentru a lua pulsul orașului. Se întâmplă lucruri ciudate, motiv pentru care am decis să filmez, să fac un vlog improvizat, pentru că nu aveam de gând să fac așa ceva”, a spus Cosmin, în debutul clipului.

Polițiștii ruși nu l-au lăsat să intre în piață în momentul în care au văzut pașaportul românesc

Însoțit de partenera sa, vloggerul a încercat în zadar, într-o primă fază, să ajungă la locul în care, credea el, urma un foc de artificii.

„Am zis că ieșim, mergem în piață, vedem artificiile, vedem cu se distrează lumea, poate ne distrăm și noi. Și mâine ieșim pentru a filma clipul cu prima impresie, dar mai mulți factori m-au determinat să fac un clip. Așa că, haideți să vedem ce s-a întâmplat”, a continuat.

Câteva clipe mai târziu, cei doi români au ajuns într-o piață în care se aflau sute de polițiști și militari care îi controlau pe toți cei care doreau să participe la petrecerea publică. Când le-a venit rândul, polițiștii i-au supus la un control draconic, în mai multe etape. La vederea pașaportului românesc, forțele de ordine au reacționat dur și nu le-au permis să intre în piață printr-un răspuns sec: „Rumanski, niet”.

„Pe o parte îi bagă în aceste autobuze, o parte trecem. Pe noi ne-au întors de aici de la controlul de securitate, s-au uitat în pașapoarte și au zis că suntem români: românii, nu! Romanski niet! Românii nu au voie să vadă focurile de artificii! Așa că ne întoarcem. Bine ați venit în Rusia, ce să zic! Nu ne lasă! După ce am stat la prima coadă foarte mult... ciudat, acum trebuie să ne întoarcem. Pur și simplu nu înțeleg de ce. Toată lumea intră, noi nu. Au zis că romanski passport, niet!”, a relatat el, ușor iritat.

Apoi, a continuat să detalieze, pe măsură ce a căutat să găsească totuși o cale să ajungă în piața centrală a orașului.

„De primul control am trecut fără probleme, după care, acolo în capăt, după ce am stat la coadă, ne-au întors din drum. Fără niciun fel de explicație clară. Așa că românii nu au voie să vadă focurile de artificii de aici din Sankt Petersburg. Mai bine rămâneam în Moscova, acolo oamenii păreau mult mai indulgenți. Aici, inițial au controlat tot, pentru că te pune să scoți geanta, controlează tot. Au văzut că nu știu rusă, că nu înțeleg ce zice. I-am spus că sunt turist, m-au întrebat de unde sunt. I-am zis România. Mi-a cerut pașaportul, s-a uitat spre pașaport, s-a întors spre colegii săi, le-a spus romanski, după aia niet. Romanski niet. Și ne-a dat afară. Dubios. N-aș vrea să spun că e discriminare, dar așa pare. Am vrut să vă arătăm focurile de artificii mai de aproape”, a adăugat vloggerul român.

Cosmin Avram a încercat, ca orice vlogger, să arate aspecte pozitive în toate țările vizitate și a spus că intenționa același lucru și în Federația Rusă, fără să se lase influențat de antipatia occidentală față de această țară. După cele trăite în Sankt Petersburg, a realizat că nu are cum să fie prea pozitiv.

„Că tot i-am lăudat până acum în toate clipurile, trebuia să meargă ceva prost, până la urmă. Erau foarte multe persoane din India, intrau fără probleme. Nici nu știu dacă e un concert. Am zis să filmăm puțin, măcar 10-15 minute”, a mai spus el.

Când începea să își piardă orice speranță, Cosmin a găsit un loc în care polițiștii au arătat mai puțin exces de zel și chiar a reușit să intre.

„Vom încerca să intrăm pe aici. Văd că sunt mai puține persoane. Caută pe fiecare în genți, dar lasă pe absolut toată lumea să intre, nu am văzut să întoarcă pe nimeni din drum. A treia tentativă a fost cu succes, domnii de aici ne-au lăsat să intrăm. Bine, Andreea a trebuit să arunce sucul. Asta este, măcar am intrat. Unde? Nu știm! Motivul pentru care ceilalți polițiști nu ne-au lăsat să intrăm nu cred că îl vom afla vreodată”, a continuat el.

A observat apoi un turist care filma, dar căruia i-a fost permis accesul fără probleme, pentru că nu era român. „Omul filmează, pe el l-au lăsat fără probleme să intre și nu este de aici, pentru că e ceva mai bronzat. Doar cu noi au avut ce au avut când au văzut pașaport de România. Ce-i drept, cei de aici nu ne-au cerut actul de identitate, așa că putem spune că am avut noroc. Un alt control de securitate... gata, am trecut și de acest control. Al patrulea, al cincilea, nici nu mai știu. Te verifică toată lumea. Aici am trecut ca prin urechile acului. Nu trebuie să spui că ești român. Acolo prima dată am făcut greșeala să spunem că suntem din România. Cred c-a fost ultimul control de securitate”, a mai spus el.

După ce a băut un ceai și a mâncat o prăjitură într-un local turcesc din centrul orașului, românul a constatat că are de trecut un nou control.

În loc de artificii, rușii au fost nevoiți să vadă un discurs al lui Putin

La final, cei doi români au reușit să ajungă în piața centrală unde credea că va fi un foc de artificii. S-a înșelat, însă. În locul focului de artificii, pe un ecran uriaș a apărut, la ora 00.00, chipul președintelui Vladimir Putin, care a ținut un discurs, iar clădirile au fost luminate în culorile steagului Federației Ruse.

„Da, un adevărat eșec din toate punctele de vedere. Nici măcar artificii! Sunt câteva sute de oameni care au venit aici doar pentru a asculta un discurs înregistrat și cam atât. Nimic! Atâtea controale de securitate, atâta efort pentru a ajunge în acest loc. Ne-au întors de mai multe ori din drum, ne-au dat afară pentru că suntem români. Concluzia mea este că acele trei persoane de la securitate au zis că noi ca și români nu avem voie să ascultăm discursul lui Putin, alt motiv nu văd. Până să verifice pașaportul și să vadă că suntem din România nu au fost probleme”, a fost explicația amară găsită de Cosmin Avram.

Nici concluzia de final nu avea cum să fie una bună, în situația dată. „Am venit degeaba. Nici măcar șampanie nu am reușit să ciocnim. Acum toată lumea pleacă acasă, nu știu dacă acest lucru se întâmplă de fiecare dată sau acest lucru se întâmplă doar anul acesta, suntem noi mai ghinioniști. Nu știm rusă, așa că nu am înțeles ce a spus Putin. Poate el a explicat în discurs de ce nu sunt artificii. Piața e acum plină, toată lumea a venit să asculte discursul de 5 minute și cam atât. De ce nu ai voie cu o sticlă de apă, de ce, de ce? Mă gândesc că Rusia e într-un război, poate ăsta să fie motivul”, a încheiat el.

