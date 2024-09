Specialiștii români își continuă cu perseverentă cercetările, încercând să dezvolte noi soiuri de legume adaptate cât mai bine la condițiile pedo-climatice din România, care sunt în continuă schimbare. Acest lucru se întâmplă în ciuda resurselor financiare limitate de care dispun.

Din păcate, în acest an, mulți fermieri au raportat că recoltele lor au fost afectate de secetă și de temperaturi extrem de ridicate, iar asta i-a motivat pe cercetătorii din Buzău să dezvolte o roșie cu un gust deosebit, dar mai ales capabilă să reziste cu puțină apă.

Această legumă nou adaptată provine din Peru și este cunoscută și sub denumirile de roșie sălbatică sau cu țepi, dar cercetătorii români i-au dat numele de „Matilda”.

Pe lângă gustul inedit, „Matilda” are o serie de calități: are o crestere rapida si sustinuta și nu are nevoie de prea multa apa.

„Sunt foarte gustoase, sunt foarte dulci și chiar comparativ cu alte tomate pe care noi le avem aici în colecție„, a explicat Bianca Mușat, cercetatoare Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzau.

Cu toate acestea, deși nu necesită multă apă, roșia conține o cantitate semnificativă de fructoză, conform cercetătorilor din România.

Roșia „Matilda” are o formă asemănătoare cu cea a unei castane în stadiul inițial, iar pe măsură ce se coace, coaja sa groasă se crapă, dezvăluind un fruct mic și roșu.

Pe pagina de Facebook a instituției de cercetare au apărut deja comentarii cu privire la această plantă inedită:

„Și eu am pus aceste roșii sălbatice. Sunt,într-adevăr gustoase. Dar au niște țepi....” a scris un internaut.

Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice și medicinale [BRGV] Buzău este o instituție publică de cercetare, aflată sub coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. BRGV Buzau are ca obiect principal de activitate explorarea, inventarierea, colectarea, cercetarea-dezvoltarea și conservarea resurselor fitogenetice.

BRGV Buzău este singura Banca de profil din România care are ca strategie cunoașterea genotipică și fenotipică, precum și conservarea resurselor genetice vegetale ex situ și in situ, pe termen scurt, mediu și lung, în concordanță cu legislația internațională.