Ponderea gospodăriilor din România care aveau acces la Internet de acasă a ajuns, în acest an, la 85,7% din total, în creştere cu 3,6% faţă de anul 2022, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).



Conform statisticii oficiale, proporţia persoanelor cu vârste între 16 şi 74 de ani care au folosit vreodată internetul a fost de 92,5%, cu 2,8 puncte procentuale mai mult, de la un an la altul.



În anul 2023, dintre gospodăriile din România, 85,7% au acces la reţeaua de Internet de acasă, iar în mediul urban 89,8% dintre gospodării sunt conectate la Internet, cu 9,5% puncte procentuale peste ponderea de 80,3% a gospodăriilor din mediul rural.



În profil teritorial, conectarea la Internet a fost mai răspândită în cadrul gospodăriilor din regiunea Bucureşti-Ilfov (92,9%), urmată de regiunile Nord-Vest (89,1%) şi Vest (87,7%). La polul opus, cu cele mai mici ponderi, se situează regiunile Sud-Est (81,7%) şi Sud-Muntenia (82,9%).



Potrivit INS, numărul de persoane din gospodării constituie un factor de influenţă important, în ceea ce priveşte conectarea la Internet, astfel că, faţă de anul 2022, în anul curent, s-a constatat o creştere cu 8,4% a ponderii gospodăriilor cu acces la Internet în rândul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană, a celor formate din două persoane (+2,5%) şi din trei sau mai multe persoane (+1,3%).



Din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 de ani, ponderea persoanelor care utilizează sau au utilizat vreodată internetul a fost de 92,5%, în creştere cu 2,8 puncte procentuale faţă de anul anterior, din care 96,4% au utilizat internetul în ultimele trei luni. În funcţie de frecvenţa folosirii internetului, 70,4% dintre persoane încadrate în acest segment de vârstă au folosit internetul de mai multe ori pe zi, iar 21,6% o dată pe zi sau aproape în fiecare zi.



Pe regiuni de dezvoltare, cea mai mare pondere a persoanelor în vârstă de 16-74 de ani care utilizează sau au utilizat vreodată internetul a fost de 97,3% în regiunea Bucureşti-Ilfov, urmată de regiunea Vest cu 96,3%. Pe de altă parte, regiunea Sud-Est cu o proporţie de 88,7%.



Datele oficiale relevă faptul că, în anul 2023, ponderea persoanelor care utilizează sau au utilizat vreodată internetul din grupa de vârstă 16-34 de ani a fost de 98,6%, în timp ce pentru grupa de vârstă cuprinsă între 55 şi 74 de ani a ajuns la 81,4%.



La nivelul anului anterior, 88,9% dintre persoanele din România, cu vârste între 16 şi 74 de ani au utilizat internetul în ultimele 12 luni, cu 2,2 puncte procentuale sub media Uniunii Europene (UE).



De asemenea, dintre cele 27 de state-membre ale UE, în 15 ţări ponderea persoanelor de pe segmentul 16-74 ani care au utilizat internetul în ultimul an a depăşit media europeană, cea mai mare pondere înregistrându-se în Luxemburg (98,4%), iar cea mai mică în Croaţia (82,9%). În România s-a înregistrat o creştere a utilizării internetului, în ultimele 12 luni, în rândul persoanelor de 16-74 de ani, de 2,7 puncte procentuale.