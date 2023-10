Irinel Columbeanu nu are bani nici pentru chiria de la azilul unde s-a mutat, după ce băncile i-au pus poprire pe banii de pensie, iar acum este nevoit să apeleze la mila oamenilor.

După ce vila de la Izvorani i-a fost luată, Columbeanu a locuit o perioadă cu chirie într-un complex din București. Vestea că avea nevoie de ajutor a impresionat-o pe fosta sa parteneră, Romanița Iovan, iar aceasta l-a ajutat cu bani o perioadă.

Toate detaliile au apărut în cadrul unui podcast pe care Serghei Mizil l-a filmat cu Columbeanu chiar în centrul de îngrijire unde locuiește. În material, Mizil îi îndeamnă pe oameni să facă donații pentru fostul milionar.

Irinel Columbeanu, vizibil slăbit, speră că prietenii nu îl vor lăsa la greu și că îl vor ajuta să își plătească chiria de aproximativ 7000 de lei pe care o datorează lunar azilului.

„S-a scris in presa ca Mister Pink vrea sa va ia in America

Am vazut si eu ca ar fi dorit sa ma finanteze ca sa ma duc acolo la un azil in America (...) Nici nu am voie sa calatoresc cu avionul si nici nu m-a sunat (...) Irina si Monica daca se implica si daca au venit sa se viziteze. Irina mi-a si trimis niste bani din economiile ei, Monica inca nu”, a spus Irinel Columbeanu în timpul podast-ului.

Pensia lui Irinel este în valoare de 1976 de lei, însă băncile nu îi mai lasă niciun ban. Deși Romanița Iovan i-a sărit în ajutor la greu în trecut, nu putem spune același lucru și despre Monica Gabor. Fostul afacerist spune că aceasta nici măcar nu l-a căutat să-l întrebe de sănătate. Totuși, este mulțumit că îl sună fiica sa, Irina, care i-a trimis și 200 de dolari tatălui ei.

