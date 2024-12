Anul acesta, 1 decembrie nu este doar ziua națională, este ziua în care vom alege cei 465 de parlamentari ce vor ajunge aici în casa poporului. 331 de deputați și 134 de senatori. Palatul Parlamentului, dar și Palatul Victoria sunt instituțiile în care politicienii decid ce se întâmplă în țara noastră. Dacă taxele vor crește sau nu în următorii ani și cum va arăta nivelul de trai.

Întrebați pentru ce votăm duminică, oamenii au răspuns: „Pentru mai bine. Adică ce a fost până acum de la revoluție. Am 53 de ani... ce a fost pana acum... să mărească salariile, să dea la pensionari , cu sistemul de sănătate”.

„Aș vrea să existe un parlament care să ne poată reprezenta pe toți. Ar trebui mai multă predictibilitate fiscală, sunt foarte multe schimbări și ar trebui o schimbare din partea lor. Să avem o viață mai ușoară, cu mai putine griji. Material vorbind, gaze mai ieftine, lumină”, sunt alte răspunsuri.

„Am lucrat după ce m-am mutat din orașul meu natal. Am venit în București și am zis ca vreau sa imi fac si eu un scop si din pacate salariile nu sunt bune deloc pentru tineri si mai ales pentru persoanele fara experienta cum am fost si eu”.

Specialiștii în economie spun că noul Guvern va trebui să vină cu măsuri pentru a reduce deficitul.

Christian Năsulea, profesor de economie: „Este foarte important sa alegem bine cand vine vorba de alegerile parlamentare pentru ca pana la urma presedintele are de fapt un impact limitat asupra modului in care este condusa o tara. Avem o validare a planului fiscal, stim deja ca in luna aprilie vor fi puse in fata Romaniei niste scenarii din care viitorul guvern va trebui sa aleaga”.