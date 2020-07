România riscă restricții CoVID-19 în tot mai multe țări. Ce spune presa occidentală despre focarele crescânde din țara noastră

Țara noastră este văzută de presa internațională ca fiind unul dintre cele mai mari focare din Europa. Totul după ce România raportează zilnic tot mai multe infectări CoVID-19. De exemplu, jurnaliștii din Ungaria vorbesc despre incapacitatea Bucureștiului de a controla virusul, iar cei din Italia spun că în ultima perioada foarte mulți români care locuiesc acolo sunt depistați cu noul coronavirus. Tot presa din Italia spune că țara noastră a ajuns cel mai mare focar din Balcani.

Subiectul este preluat de reputata publicație americană The New York Times care aduce aminte de recordul de cazuri înregistrat de România. În plus, situația îngrijorătoare din România și din regiune a fost semnalată și de directorul Organizației Mondiale a Sănătății pentru situații de urgență.