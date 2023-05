Sentimentele si fanteziile vor fi probabil in contradictie pe tot parcursul zilei. Pe masura ce Luna in idealista Balanta intra in conflict cu Venus si Neptun cel visator, este posibil sa simtim ca trebuie sa ne sacrificam libertatea pentru a fi placut. Tensiunea continua dupa ce Luna intra in Scorpionul intens. Cand ea reuseste sa-l controleze pe Pluto, am putea fi tentati sa luam decizii extreme – mai ales daca ne temem ca dorintele noastre nu vor fi luate in considerare altfel. A avea limite bune ar trebui sa limiteze haosul.