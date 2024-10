Rinel Roșu, combatant în Irak, despre Nicolae Ciucă: "L-am simțit ca un camarad, ca un frate mai mare. Dați-i domnului general misiunea sacră de a conduce România.Nimeni nu poate pune la îndoială credința, responsabilitatea și devotamentul domnului general Nicolae Ciucă pentru această țară."

Maiorul a relatat că este unul dintre sutele de militari care au participat la misiunea din Irak din 2004, sub comanda lui Nicolae Ciucă.

"Nu i-a trimis pe oameni singuri pe teren, ci a fost cu ei, în TAB-uri și nu s-a întors în bază până nu s-a asigurat că ultimul transportor este prezent. L-am simțit ca un camarad, ca un frate mai mare.

Domnule general, pentru tot ce ați făcut în acea noapte, vă suntem recunoscători. Acest lucru nu vi-l poate lua nimeni, niciodată. Sunt gata oricând să mă pun sub comanda dvs., pentru că ne veți duce la victorie. El e singurul care are pregătirea, experiența, determinarea de a ne uni și de a învinge. Nimeni nu poate pune la îndoială credința, responsabilitatea și devotamentul domnului general Nicolae Ciucă pentru această țară. Vă rog: dați-i domnului general misiunea sacră de a conduce România. Vă mulțumesc că ne-ați adus pe toți teferi acasă", a afirmat fostul combatant.

În cadrul evenimentului, primarul din Horodnic de Sus i-a oferit lui Nicolae Ciucă icoana Sf. Ioan cel Nou de la Suceava și a spus că misiunea lui Ciucă de la Cotroceni va fi mult mai importantă decât misiunea din Irak:

„A fost o onoare ca Nicolae Ciucă să pășească pe tărâmul Bucovinei și în Horodnic de Sus. Horodnic de Sus era în 2016 o comună cu datorii, 2 milioane de euro. Am fost primii din România care anul trecut am oferit masă caldă din bugetul propriu copiilor din localitate. Am construit în comună case în stil tradițional, ca în Bucovina.

Am înființat o societate a consiliului local, cu salariați majoritatea întorși din diaspora. Avem apă, canalizare, școli reabilitate, suntem aproape de finalizare cu rețeaua de gaz.

Domnule Ciucă, vă doresc să aveți o inimă mare pentru toată România. Să nu faceți diferențe de culoare politică, de regiune. Președintele României este al tuturor, așa cum un primar e al întregii localități.

Misiunea de la Cotroceni e mult mai importantă decât cea din Irak. Noi, liberalii, trebuie să avem mentalitate de învingători”, a spus Valentin Luța, primarul liberal al localității Horodnic de Sus.

