Bogdan Ivan a verificat stadiul implementării cloudului guvernamental, principalul livrabil al digitalizării administraţiei din Componenta 7 - Transformare Digitală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), printr-o vizită de lucru la centrul de date al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS).



Amplasat în localitatea Cristian, judeţul Braşov, centrul de date al STS găzduieşte deja echipamentele tehnice pentru operaţionalizarea componentei de cloud dedicat a cloudului guvernamental al statului român.



"Am promis că aducem cloudul guvernamental din anul 2026 în 2024 şi exact asta am făcut. Astăzi, la Cristian, în judeţul Braşov, am finalizat instalarea tuturor echipamentelor pentru cloudul dedicat, investiţia de 100 de milioane de euro care aduce într-un singur loc sistemele informatice ale administraţiei. Următorul pas este configurarea pe aceste echipamente de ultimă generaţie a aplicaţiei unice a statului, care le va permite românilor din toată lumea să interacţioneze cu administraţia publică din ţara noastră - de oriunde, oricând", a declarat Bogdan Ivan, citat într-un comunicat transmis Agerpres.



Potrivit sursei citate, centrul de date al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este unul dintre cele mai noi, sigure şi performante din România, cu certificări mondiale TIER III Design şi TIER III Facility, fiind proiectat şi dezvoltat conform celor mai moderne cerinţe operaţionale şi tehnice în domeniu.



Ministrul Bogdan Ivan a fost însoţit de Ionel-Sorin Bălan, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, şi de Dragoş Vlad, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României.



Centrul de date al STS din Cristian beneficiază de infrastructură de electroalimentare şi răcire ce asigură o disponibilitate maximă şi în condiţii optime a funcţionării echipamentelor de procesare, stocare, comunicaţii şi securitate cibernetică, având, de asemenea, soluţii moderne care optimizează consumul de energie şi protejează mediul.



"Inginerii şi specialiştii care operează centrul de date au pregătire, expertiză şi acreditări specifice în astfel de instalaţii critice şi sunt în măsură să asigure disponibilitatea ridicată a centrului de date, securitatea operaţională, eficienţa energetică şi suportul tehnic pentru instituţiile publice din România care au găzduite echipamente în această incintă", afirmă sursa citată.



Amplasamentul centrului de date al STS din Cristian asigură nevoia de geo-redundanţă a sistemelor şi serviciilor informatice puse la dispoziţia autorităţilor din statul român, atât din punct de vedere al protecţiei în cazul situaţiilor de urgenţă, cât şi din punct de vedere al infrastructurii de comunicaţii de bandă largă.

„Am promis că aducem cloudul guvernamental din anul 2026 în 2024 și exact asta am făcut!

Astăzi, la Data Center-ul STS din Brasov, am recepționat cloudul dedicat, investiția de 100 de milioane de euro care aduce într-un singur loc sistemele informatice ale administrației.

Următorul pas este instalarea pe aceste echipamente de ultimă generație a aplicației unice a statului, care va permite românilor din toată lumea să interacționeze digital cu administrația – de oriunde, oricând, fără cozi sau hârtii inutile.