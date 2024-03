Manifestanţii au scandat "La puşcărie, Dumitrescule", "Dumitrescu, nu uita, Prahova nu e a ta" şi au sunat din vuvuzele.



De asemenea, ei au afişat pancarte cu mesaje precum "Să nu vă fie frică, în locul meu e Mitică (n.r.- vicepreşedintele CJ Prahova). Semnat: Iulian Dumitrescu", "Fără penali în funcţii publice", "Pleacă de la Prahova, te aşteaptă Rahova", "Pierdut preşedinte CJ Iulian Dumitrescu. Declarat nul", "Întrebare pentru domnul general: chiar susţineţi un penal?", "Oare eu ce să votez? Un român sau albanez?", scrie Agerpres.

Iulian Dumitrescu este cercetat de DNA sub control judiciar pentru luare de mită şi fals în declaraţii şi are interdicţie să îşi exercite funcţia de preşedinte al CJ Prahova.



După ce a fost pus sub acuzare, Dumitrescu a anunţat că demisionează din toate funcţiile deţinute în PNL, şi anume, de prim-vicepreşedinte PNL şi preşedinte al PNL Prahova.

''Având în vedere existenţa dosarului în care DNA mi-a adus acuzaţiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcţiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speţă'', a scris atunci pe Facebook Iulian Dumitrescu.

Tot sub control judiciar sunt cercetate în acest dosar alte două persoane, sora lui Dumitrescu, pentru complicitate la luare de mită şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, şi cumnatul acestuia, pentru complicitate la luare de mită şi fals în declaraţii.



Dumitrescu va candida pentru un nou mandat de preşedinte al CJ din partea PNL Prahova.



"Primarii liberali din judeţul Prahova au trimis o scrisoare deschisă conducerii Partidului Naţional Liberal în care îşi manifestă susţinerea pentru candidatura lui Iulian Dumitrescu în vederea unui nou mandat de preşedinte de CJ. Solicitarea a fost materializată şi printr-o decizie luată astăzi, 20.03.2024, în unanimitate, în cadrul Colegiului Director Judeţean al PNL Prahova", se arată într-un comunicat de presă transmis, săptămâna trecută, de PNL Prahova.

