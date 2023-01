„Sunt foarte superstițios. Pun bani la ciorap, chiloți roșii, mănânc 12 boabe de strugure, fac o mie de chestii! Nu știu cu cine o să mă pup sub vâsc la 12 noaptea dar de Revelion merg cu o gașcă de 20 de persoane, găsesc eu acolo pe cineva!”, a povestit celebrul designer Cătălin Botezatu pentru ciao.ro. A dezvăluit totodată faptul că în noul an îl așteaptă foarte multe provocări profesionale, în mod special în afara țării.

„Anul 2023 este plin de proiecte așa, a la grande, mai mult peste hotare! Sunt un răsfățat!’, spune, încântat, Botezatu.

Focusat pe ceea ce își dorește pentru noul an, Cătălin Botezatu obișnuiește să își scrie dorințele, și, pe măsură ce ele se concretizează, le bifează ca obiectiv atins.

„Pun cele 10 dorințe la miezul nopții la trecerea între ani și postez aici în telefon sau în agendă și pe urmă tai din ele. S-au îndeplinit aproape toate, mai am una anul acesta. Pentru noul an îmi doresc sănătate multă, nimic altceva, sunt alături de oameni dragi, de familie, de prieteni, de oameni care contează, sănătate ca să pot să încep un an nou, 2023 cu niște proiecte și mai spectaculoase, pe care deja le-am pus pe hârtie.

Nu le-am pus pe hârtie ca dorințe, sunt puse de realizat în agendă. Nu vreau să vorbesc despre ele acum, ci la momentul respectiv. Sunt realitate, sunt contracte deja, tot felul de prezentări, de acțiuni care se fac sută la sută, dar ceea ce e cu semnul întrebării, pun în agendă cu semnul întrebării și în momentul în care apare ceva chiar pe data aceea, iau legătura și vedem ce aleg. Tot ce vreau eu ține de chestii reale, normale”, a declarat pentru playtech, Cătălin Botezatu