Reţeaua de farmacii Professional Farma Line deține un laborator performant și un sistem online de rezervare a rețetelor (P)

În cadrul laboratorului, ce aparține de farmacia din Vălenii de Munte, se prepară rețete magistrale (personalizate de medic pentru fiecare pacient în parte) și oficinale conforme cu cele mai înalte standarde GMP.



Farmaciștii care fac parte din echipa Professional FarmaLine au elaborat formule pentru mai multe afecțiuni. Pacienții se pot prezenta cu rețetele în orice farmacie, iar preparatele vor fi aduse în maximum 48 ore. O parte din rețetele preparate sunt disponibile acum și pentru comenzi online.

Totodată, pentru a veni în sprijinul pacienților în această perioadă delicată, rețeaua Professional FarmaLine a dezvoltat o platformă Rezervă rețeta. Prin intermediul acestui sistem, pacienții își pot rezerva online medicamentele de pe rețetă, evitând astfel aglomerația și cozile din farmacii. Mai mult de atât, pacienții află și dacă medicamentele de care au nevoie sunt disponibile în farmacie, dar și cât au de achitat pentru acestea.

Sistemul de rezervare online a medicamentelor de pe rețetă este rapid, eficient și foarte simplu de accesat. Pentru a beneficia de acest serviciu farmaceutic, utilizatorul trebuie să acceseze site-ul farmaciei online pfarma.ro, apoi să urmeze câteva instrucțiuni de completare a formularului de comandă. Trebuie să selecteze cea mai apropiată farmacie, să lase informațiile personale cerute, să bifeze metoda de contact dorită (apel telefonic sau apel video) și să încarce rețeta. Farmacia primește solicitarea pacientului, verifică disponibilitatea medicamentelor și trimite notificare despre situație în scurt timp. Dacă medicamentele sunt disponibile, se va face calculul rețetei și pacientul este contactat de farmacist pentru comunicarea detaliilor legate de eliberarea acestora.

Acestea sunt instrucțiunile pentru completarea formularului de comandă online:

Selectează farmacia din care vrei să ridici medicamentele. După selecția locației se vor afișa adresa farmaciei și programul de lucru. Completează datele personale cerute și codul înscris pe cardul de fidelitate de la farmacie. Completează codurile de pe cardurile producătorilor care oferă reducere, în cazul în care ai un astfel de card. Încarcă rețeta și completează informațiile suplimentare despre medicamentele din rețetă (denumirile medicamentelor administate în cazul în care ai mai urmat tratamentul sau datele cerute despre rețetă, în cazul în care nu o poți încărca). Bifează metoda prin care vrei să fii contactat de către farmacist (apel telefonic sau apel video). Bifează cele două câmpuri de la „Finalizare comandă” ca să poți plasa solicitarea și să poți afla informații prin SMS despre statusul solicitării tale. Farmacia primește solicitarea ta, verifică disponibilitatea medicamentelor și te notifică dacă solicitarea a fost acceptată sau nu. Dacă medicamentele sunt disponibile se va face calculul rețetei și vei fi contactat de farmacie pentru comunicarea detaliilor legate de eliberarea medicamentelor.



Despre farmacia online pfarma.ro

Pfarma.ro a devenit din anul 2019 farmacie online autorizată de Ministerul Sănătății, ceea ce înseamnă că are aprobarea oficială de a comercializa online și livra către clientul final produsele de tip OTC (Over-The-Counter), adică medicamente eliberate fără rețetă.

Farmacia online pfarma.ro are listate peste 600 de medicamente care se eliberează fără rețetă (OTC), destinate atât uzului intern (comprimate, siropuri etc. ), cât și celui extern (unguente, soluții dezinfectante, picături de ochi etc.). Fiecare produs Over-The-Counter listat online are anexată o documentație în conformitate cu legislația în vigoare: prospect, rezumat caracteristici produs, acestea fiind preluate de pe site-ul oficial ANMDM.

Ne-am creat echipa “Professional Farmaline” cu dorința de a face diferența într-o piață în care doar clientul poate dicta regulile.