Comuna Budureasa din zona de nord-est a Munților Apuseni din județul Bihor ar urma să devină punctul zero al exploatării resurselor de minereu din țara noastră. Acolo se află cea mai mare cantitate de magneziu. Este cel mai mare zăcământ din Europa, estimat la 40 de milioane de tone.

Exploatarea ar urma să fie făcută de o companie româno-americană. Este vorba despre Verde Magnesium SRL care a și primit o licență în acest sens în luna decembrie a anului 2024 de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale, potrivit presei locale.

În plus, jurnaliștii locali spun că societatea a depus recent la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor o solicitare pentru eliberarea acordului de mediu necesar pentru lucrările de cercetare geologică din perimetrul minier.

Specialiștii susțin că în cazul în care proiectul de la Budureasa se va implementa, țara noastră devine singura din Europa care va exploata această resursă. Zona Munților Apuseni din județele Bihor și Hunedoara este vizată de mai multe investiții în exploatarea minereurilor precum cupru sau grafit.

România deține zăcăminte din care pot fi extrase mii de tone din trei resurse esențiale - grafit, magneziu și cupru de care Uniune Europeană este dependentă aproape exclusiv de importuri.