Resursele României ajung la străini. FOTO: Captura Realitatea PLUS

În timp ce țara noastră devine tot mai dependentă de importuri ale resurselor esențiale, ale noastre sunt exploatate de străini! Statul român aproape dă cadou americanilor resursele de magneziu din zona Munților Apuseni, considerate cele mai bogate din Europa. Exploatarea minereurilor ar putea începe curând dacă procedura legală este îndeplinită, iar zăcământul de magneziu de acolo este estimat la 40 de milioane de tone. Într-un răspuns pentru Realitatea Plus, compania care se va ocupa de exploatare a transmis că a investit încă din anul 2019 în zonă, iar investiția depășește 200 de milioane de euro. Dintre acestea, exploatarea reprezintă doar 10% și estimează că lucrările vor dura cinci ani. 

Comuna Budureasa din zona de nord-est a Munților Apuseni din județul Bihor ar urma să devină punctul zero al exploatării resurselor de minereu din țara noastră. Acolo se află cea mai mare cantitate de magneziu. Este cel mai mare zăcământ din Europa, estimat la 40 de milioane de tone.

Exploatarea ar urma să fie făcută de o companie româno-americană. Este vorba despre Verde Magnesium SRL care a și primit o licență în acest sens în luna decembrie a anului 2024 de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale, potrivit presei locale.

În plus, jurnaliștii locali spun că societatea a depus recent la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor o solicitare pentru eliberarea acordului de mediu necesar pentru lucrările de cercetare geologică din perimetrul minier.

Specialiștii susțin că în cazul în care proiectul de la Budureasa se va implementa, țara noastră devine singura din Europa care va exploata această resursă. Zona Munților Apuseni din județele Bihor și Hunedoara este vizată de mai multe investiții în exploatarea minereurilor precum cupru sau grafit.

România deține zăcăminte din care pot fi extrase mii de tone din trei resurse esențiale - grafit, magneziu și cupru de care Uniune Europeană este dependentă aproape exclusiv de importuri. 