Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că, marți în vederea înlocuirii portalului avariat de pe Autostrada A4 Ovidiu-Agigea, pe calea nr. 2 (sensul spre capitală), la km 11, se vor aplica restricții de circulație după cum urmează:

-în intervalul orar 07:30 - 13:00 = restricții de circulație;

-în intervalul orar 13:00 - 14:00 = inchidere circulație, astfel: breteaua care face legătura dintre autostrada A2 (km 211) cu autostrada A4 (km 12), sensul de deplasare spre Ovidiu; autostrada A4, in zona km 20+350m, calea 2, sensul de deplasare Agigea - Ovidiu; breteaua de acces pe autostrada A4, calea 2, pe sensul Agigea-Ovidiu, din sensul giratoriu situat pe DN39, in zona km 8 + 100m; breteaua de acces spre autostrada A4, calea 2, pe sensul spre Ovidiu, situată pe DN39, in zona km 8+100m, înainte de sensul giratoriu menționat mai sus.

-în intervalul orar 14:00 - 17:00 = restricții de circulație.

Rutele ocolitoare sunt:

- pentru direcția de deplasare București - Ovidiu: A2 km 211 calea 1, coborâre de pe autostrada la Lazu - E87 - DN39, în zona km 8- Sos Mangaliei - E87 - Bd A. Vlaicu - DN3 - Bd IC Brătianu - A4 calea 2.

-pentru direcția de deplasare Lazu - Ovidiu: DN39, în zona km 8- Sos Mangaliei - E87 - Bd A. Vlaicu - DN3 - Bd IC Brătianu - A A4 calea 2.