Renate Weber, explicații după decizia controversată de a monitoriza spitalele "împotriva torturii și a tratamentelor inumane"

"In contextul actual, trebuie avut in vedere faptul ca persoanele internate in spitalele Covid nu au posibilitatea parasirii acestora decat in baza deciziei unei autoritati. Mai mult decat atat, in aceste spitale sunt internati atat pacienti simptomatici, dar si asimptomatici si suspecti de Covid, acestia neavand posibilitatea refuzului internarii", arată Avocatul Poporului.



"In aplicarea mandatului sau constitutional, Institutia Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante in locurile de detentie, indeplineste inca din anul 2014, atributii specifice de Mecanism National de Prevenire, in conformitate cu legislatia romana. In acceptiunea legislatiei internationale si interne, orice loc in care persoana este lipsita de libertate, de unde nu poate sa plece prin vointa proprie, este considerat loc de detentie, iar prin Mecanismul National de Prevenire se urmareste respectarea drepturilor si demnitatii persoanelor aflate in acele locuri", se arată într-un comunicat de presă de joi, semnat de Renate Weber.