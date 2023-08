Remus Truică, viață de lux în închisoare. Fostul șef de cabinet al lui Adrian Năstase, condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul Fermei Băneasa, beneficiază de un spațiu preferențial după ce a sponsorizat transformarea abatorului într-un centru de lux pentru detenție.

De trei ani de zile, Remus Truică și-a făcut o viață mai ușoară după gratii. Omul de afaceri a băgat bani grei în fostul abator al penitenciarului și și-a creat o mini-vilă. Acum, are aer condiționat, să reziste temperaturilor extreme, o bucătărie amenajată doar pentru el și propria baie.

În cadrul emisiuniii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu a citit scrisoarea unui deținut la penitenciarul Jilava, în care sunt descrise condițiile de care beneficiază deținuții de lux, în comparație cu cei care nu beneficiază de mijloace bănești.

După apariția informațiilor referitoare la condițiile privilegiate în care Remus Truică își ispășește pedeapsa în Penitenciarul Jilava, conducerea unității a permis accesul presei în interior.

„Am hotarat sa va scriu pentru că aici, în penitenciarul Jilava este o mafie, și șefa mafiei este doamna directoare Cristina Teoroc. Sper sa difuzati pe postul TV la care lucrati tot ce va spun eu aici si sa faceti o ancheta printre detinuti.

Aici sunt arestati oameni cu foarte multi bani, dupa cum stiti. Este Remus Truica cu oamenii lui, care din banii personali si-a amenajat o vila unde sunt cazati doar oameni cu bani. Acolo este un mic paradis cu tot ce isi doresc. Toate acestea cu complicitatea și acordul doamnei directoare Teoroc Cristina și a domnului director Stefan Gabara.

Sa stiti ca ei mi-au spus ca daca am bani pot sa fac si eu daca doresc. Eu sunt cazat intr-o camera cu multa mizerie si mucegai pe pereti si nu mi se da voie sa aduc de acasa vopsea lavabila sa zugravesc”, a scris deținutul în scrisoarea adresată Ancăi Alexandrescu.

Au putut fi observate două laturi complet diferite ale închisorii. Una este zona de clădiri mari și vechi, unde se află grosul deținuților, iar a doua este anexa, unde se afla fostul abator al Penitenciarului. Acest loc a fost transformat în spațiu de cazare pentru deținuții condamnați în regim deschis și a fost dat în folosință în ianuarie 2023. Printre ei se numără milionarul Remus Truică, fostul şef de cabinet al lui Adrian Năstase. El execută aici cei șapte ani de închisoare primiţi în dosarul „Ferma Băneasa”.

Despre Remus Truică au apărut informații potrivit cărora ar fi cazat într-o vilă cu aer condiționat pentru renovarea căreia chiar el ar fi făcut finanțarea. Ministerul Justiției a trimis corpul de control pentru a afla adevărul. Varianta oficială este că anexa renovată a fost de fapt finanțată cu 80.000 de lei, de la bugetul de stat, potrivit ziarului Puterea.

Imaginile cu casa, denumită Vila 1, vorbesc de la sine. Aceasta este amplasată departe de clădirile în care stau cei mai mulți dintre deținuții de la Jilava. Are mai multe încăperi în care pot sta 2, 6, 8 sau chiar 14 deținuți în paturi suprapuse. Camerele au bucătărie proprie, baie și spălătorie. Camera lui Truică are două paturi suprapuse, plus o ”minisufragerie” în care este un televizor, bibliotecă, masă și un scaun.

Totodată, casa este bine îngrijită, aerisită, are propria curte interioară, cu foișor și grădină de legume, iar deținuții pot ieși acolo când vor, fără să fie păziți.

Clădirea se află într-o curte improvizată, împrejmuită cu gard de plasă.

În timp ce deținuții de lux se bucură de grădină și foișor, de 3 mese pe zi și de ocazia de a-și ocupa timpul cu diverse activități în spatele gratiilor, vârstnicii în azile nu au aceste posibilități. Odată cu izbucnirea scandalului azilelor groazei, românii au putut vedea condițiile în care vârstnicii sunt tratați în căminele care ar trebui să le țină loc de casă.