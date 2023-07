„Am hotarat sa va scriu pentru că aici, în penitenciarul Jilava este o mafie, și șefa mafiei este doamna directoare Cristina Teoroc. Sper sa difuzati pe postul TV la care lucrati tot ce va spun eu aici si sa faceti o ancheta printre detinuti.

Aici sunt arestati oameni cu foarte multi bani, dupa cum stiti. Este Remus Truica cu oamenii lui, care din banii personali si-a amenajat o vila unde sunt cazati doar oameni cu bani. Acolo este un mic paradis cu tot ce isi doresc. Toate acestea cu complicitatea și acordul doamnei directoare Teoroc Cristina și a domnului director Stefan Gabara.

Sa stiti ca ei mi-au spus ca daca am bani pot sa fac si eu daca doresc. Eu sunt cazat intr-o camera cu multa mizerie si mucegai pe pereti si nu mi se da voie sa aduc de acasa vopsea lavabila sa zugravesc”, a scris deținutul în scrisoarea adresată Ancăi Alexandrescu.

Administrația Națională a Penitenciarelor neagă condițiile de lux în care e încarcerat Remus Truică la Jilava - De ce are regim special omul de afaceri

Radu Mazăre înjură supraveghetorii și nu pățește nimic

„Doamna Anca, va mai spun ca domnul Mazare a injurat un agent supraveghetor din penitenciarul Jilava, l-a făcut analfabet și incult, dar cu toate acestea raportul făcut de catre agent a fost anulat de doamna directoare. Cam asa se intampla aici in penitenciarul Jilava. Daca ai bani si relatii nu conteaza ce faci. Totul se anuleaza.

Mai mult decat atat, agentul a fost certat pe motiv ca „de ce ai facut raport domnului Mazare, vrei sa imi vina toate televiziunile pe cap.

Sa va mai spun si alta bomba. Domnul Iordan Mihai Razvan, patron firma de constructii, detinut si el in penitenciarul Jilava, un om cu multi bani, a deschis o noua firma pe numele cumnatului sau si face contructii aici, in penitenciar. Impreuna cu Valentin Belcea, fostul prefect de Ilfov, arrestat pentru coruptie, pleaca cu Mercedesul de la poarta puscariei, fara paza, muncesc chipurile, la arhiva firmei Santia. Va rog daca puteti veniti in penitenciarul Jilava și luati-le un interviu pentru a afla adevarul despre ce se petrece aici. Filmati si la firma Santia. Va multumesc”, a încheiat deținutul scrisoarea.

Remus Truică, viață de lux în închisoare - Omul de afaceri, condamnat la 7 ani, are condiții de 5 stele după gratii