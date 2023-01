Probleme cardiace, tuse convulsiva, astm, dureri menstruale, sterilitate si chiar cancer – in tratamentul tuturor acestor afectiuni, vascul si-a dovedit eficienta.

El se consuma sub forma de ceai sau extract, la care se folosesc frunzele si ramurile plantei. Acestea contin vitamine, antioxidanti, dar si alte substante benefice organismului, precum acid viscic, amine, polipeptide, glicozizi, colina si aceticolina. Vascul se poate consuma sub forma de tinctura, decoct, infuzie, macerat, dar si sub forma de pulbere.

ATENTIE de unde cumparati vascul! Poate fi toxic

Nu orice fel de vasc este benefic organismului uman, unele fiind chiar toxice. Motivul?

Vascul este o planta semiparazita care creste in diferiti pomi. Spre exemplu, vascul care creste in tei, in salcie sau in plop este toxic. Asadar, nu-l cumpara de pe strada daca vrei sa folosesti planta in scopuri medicinale, caci nu stii unde a crescut.

Cel mai singur mod de a evita intoxicarea este sa cumperi vasc, sub forma de pulbere, pliculete sau chiar capsule, din farmacii sau de la plafar.