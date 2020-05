RECORD pentru vindecarea de COVID-19: O femeie din Spania, în vârstă de de 113 ani, a învins epidemia

Astfel, ea a reuşit să supravieţuiască pe parcursul vieţii sale îndelungate pandemiei de gripă din 1918-1919, Războiului Civil din Spania (1936-1939) şi pandemiei de COVID-19, notează și AGERPRES.



"Acum, când se simte bine, e minunată. Vrea să vorbească, să explice, să îşi exprime părerile. A redevenit ea însăşi", a dezvăluit fiica ei pe Twitter.



Născută în Mexic în 1907, Maria Branyas s-a mutat după doi ani la San Francisco şi apoi în provincia catalană Girona în timpul Primului Război Mondial alături de tatăl ei, care era jurnalist. Ea are trei copii - unul dintre ei a împlinit recent vârsta de 86 de ani -, 11 nepoţi - cel mai vârstnic are 60 de ani - şi 13 strănepoţi. A locuit în ultimele două decenii într-un azil pentru bătrâni din oraşul Olot.



"Nu am făcut nimic altceva decât să îmi trăiesc viaţa", declara super-centenara spaniolă într-un interviu acordat în 2019 pentru cotidianul La Vanguardia.