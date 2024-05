Până acum, consumatorii români au returnat peste 350 de milioane de ambalaje, în condițiile în care la finalul lunii martie se colectau ăuțin peste 20 de milioane.

"În ultimele zece zile, doar de la munte şi de la mare am colectat 10 milioane de ambalaje. (...) am anticipat faptul că vine vara şi ne-am pregătit pentru o creştere exponenţială în ceea ce priveşte ratele de returnare în sistem şi am îmbunătăţit eficienţa logistică. O parte dintre aceste măsuri o reprezintă creşterea numărului de camioane pentru transport. Avem 500 de camioane care colectează de trei ori mai mult decât am avut la începutul lunii aprilie", a afirmat Gemma Webb, CEO al ReturRO.



Aceasta a adăugat că ]n Bucureşti, pot fi sortate 1,8 miliarde de ambalaje, iar la nivel naţional aproape trei miliarde de ambalaje, anual.

Marți a fost inagurat un centru de numărare şi sortare a ambalajelor SGR la Otopeni. Alte 3 astfel de centre funcționează deja la Cluj, Braşov și Timişoara.