Reacție după bilanțul de peste 2.000 de cazuri coronavirus: "Era de așteptat. Avem două săptămâni de când s-au deschis școlile"

Bilanțul zilei de astăzi a înregistrat peste 2.100 de cazuri noi de coronavirus. Beatrice Mahler a declarat că era de așteptat o asemenea creștere. Medicul subliniază faptul că ne aflăm la 2 săptămâni de la deschiderea școlilor.

"Observam o crestere in ultima saptamana. Trendul ascendent este constant, cu o crestere de aproximativ 30% si era de asteptat ca si azi sa fie aceeasi directie. Avem doua saptamani de cand s-au deschis scolile si era de asteptat.

Sunt tot mai multi copii si familii care sunt in izolare pentru ca au intrat in contact cu copii sau persoane care lucreaza in unitatile de invatamant.

Avem focare in mai multe locuri din Bucuresti. Avem probleme cu conditiile si regulile de la locul de munca", a declarat medicul la o televiziune de stiri.