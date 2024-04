Anunțul privind retragerea iminentă a candidatului PNL-PSD din cursa pentru Capitală a stârnit reacții imediate printre contracandidați! Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan au intervenit în exclusivitate, la emisiunea Lupta pentru România, și au anunțat că amândoi sunt deschiși pentru discuții cu liderii PSD-PNL, pentru a fi susținuti în cursa pentru București.

„Cine vrea să se alinieze în spatele meu să mă susțină să o facă acum, dar mă susține ca președinte al PUSL. Eu le-am făcut ofertă președinților PSD și PNL să facem o coaliție să-l dăm jos pe Nicușor. Felicit stafful PNL care nu se dezice de Nicușor. Nu se dezice de un pierzător, câștigător în 2020 și pierzător acum și își arată în continuare susținerea”, a spus Piedone.

„Eu am colaborat bine cu PNL, mi-ar face o imensă bucurie să-mi spună că mă susțin. Evident că telefonul meu e deschis pentru oamenii din PNL, dar ce am discutat și când nu pot să vă spun. Ce pot să spun în momentul ăsta e că sunt un om în politică, am avut discuții și cu oameni din conducerea PNL, asta e tot ce pot să vă spun”, a spus Nicușor Dan.