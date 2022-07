UPDATE 08:15 - Odesa a fost atacată de ruși sâmbătă dimineață. Operațiuni ample de salvareau loc în aceste momente. Atacul cu rachetă a fost efectuat cu aeronave strategice Tu-95 în direcția Stavropol. Incendiul face ravagii in oraș, un fum dens se ridică asupra orașului, potrvit Unian.net.

O rachetă rusească a lovit depozitul unei companii de producție și comerț.

UPDATE 8:00 - Un ultim bilanț al atacului de la Dnipro. Cel puțin trei persoane au fost ucise și 15 au fost rănite în urma unui atac rusesc cu rachete asupra orașului Dnipro din centrul Ucrainei vineri, a declarat guvernatorul regional Valentin Reznichenko. „Rachetele au lovit o fabrică industrială și o stradă aglomerată de lângă ea”, a scris Rezynchenko pe pagina sa de Facebook.

As a result of a missile strike on the #Dnipro River, which was carried out at night by the #Russian occupiers, three people were killed and 15 more wounded, reports the head of the regional administration Valentin Reznichenko pic.twitter.com/SB6fYrxMMH