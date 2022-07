Atacul cu rachete asupra orașului Vinița din 14 iulie a făcut parte dintr-o campanie rusă sistematică de atacuri asupra zonelor rezidențiale ale orașelor din Ucraina. Șeful adjunct al Biroului președintelui ucrainean, Kyrylo Timoșenko, a raportat că forțele rusești au lansat rachete Kalibr de pe un submarin asupra centrului orașului. Acestea sunt concluziile Institutului pentru Studiul Războiului, în ultima sa analiză a situației de pe frontul războiului din Ucraina.

Statul Major General ucrainean a declarat că atacul de la Vinița s-a soldat cu cel puțin 23 de morți în rândul civililor, inclusiv copii, aproximativ 100 de răniți și 39 de persoane dispărute.

This is how the place of the missile attack of the occupiers in #Vinnytsia looks like two days later. pic.twitter.com/gNaEPvGlPw