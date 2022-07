"Toții am fost îngroziți de o fotografie cu un cărucior răsturnat în Vinița. Iar apoi, citind știrile, mi-am dat seama că o cunosc pe această fată. Cunoscut-o... Nu voi scrie cuvintele pe care le vreau pentru cei care au ucis-o. Vă voi scrie despre Lisa”, a afirmat Olena Zelenska pe pagina sa de Twitter.

„Ne-am întâlnit în timpul înregistrării unei filmări pentru sărbătorile de Crăciun. Fetița a reușit să se picteze cu vopsea nu doar pe ea, rochia ei, ci și pe toți ceilalți copii, pe mine, cameramanul și directorul în doar jumătate de oră”, a detaliat prima doamnă povestea unei vizite pe care a făcut-o la un centru pentru copii cu nevoi speciale.

Today, we all were horrified by a photo of an overturned baby carriage from Vinnytsia. And then, reading the news, I realized that I know this girl. Knew... I will not write all the words I want to, to those who killed her. I will write to you about Lisa. 1/2 pic.twitter.com/hJsnl6hUyk