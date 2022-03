Razboi in Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că nu crede în promisiunile Rusiei de a reduce activitatea militară și că armata sa se pregătește pentru noi lupte în estul țării

Kievul a fost din nou ținta atacurilor rusești.

Just now in central Kyiv. #Ukraine pic.twitter.com/kGwjFG66G5