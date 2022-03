Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că semnalele care vin în urma negocierilor de la Istanbul cu Rusia sunt „pozitive”, însă ele nu pun stop bombardamentelor rusești.

După negocierile de pace de la Istanbul, Rusia a anunțat că-și va reduce „drastic” operațiunile militare în zonele Kiev și Cernihiv, pentru a „crește încrederea” în negocierile viitoare. Între timp, oficialii de la Pentagon susțin că mișcarea de trupe ruse din regiunea Kiev este doar o repoziționare, nu o retragere. Pe de altă parte, președintele american Joe Biden este sceptic că Rusia va opri ofensiva din regiunea Kiev.

Între timp, o explozie puternică a avut loc în zona orașului rus Belgorod, situat în apropiere de granița cu Ucraina. Guvernatorul regiunii a confirmat incidentul, dar nu a precizat unde a avut loc. În schimb, presa rusă a relatat că o bombă a lovit o tabără militară în regiunea Belgorod și patru oameni au fost răniți.

Residents of #Russian city of #Belgorod report an explosion near the village of Oktyabrsky. It is about 12 kilometers to the #Ukrainian border.



The governor of Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, confirmed information about explosions. He did not specify what exactly happened. pic.twitter.com/zrFzot2JTk