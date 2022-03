UPDATE ORA 8:11 - Un incendiu uriaș a izbuncit în portul din Berdiansk după ce rușii au aruncat în aer mai multe rezervoare ce combustibil.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Dezastrul umanitar se extinde în Ucraina, pe măsură ce sute de mii de locuitori din orașele încercuite rămân fără hrană, apă și căldură.

Oficialii de la Cernihiv spun că orașul este în criză de apă potabilă și este la un pas de a ajunge în situația orașului port Mariupol care raționalizează resursele de apă. Oficialii NATO spun că aproape 15 mii de soldați ruși au fost uciși într-o lună, de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

❗️Consequences of a strike on a warehouse of the Armed Forces of Ukraine in the city of Bakhmut in the Donetsk region.#Ukraine #Russia #TPYXA pic.twitter.com/DEm4qv2N3n — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) March 23, 2022

Noaptea trecută, în regiunea Donețk, un depozit al forțelor armate ucrainene a fost complet distrus de ruși. Iar din orașul Mariupol au rămas doar ruine. Trupele rusești au distrus în proporție de 90% orașul Mariupol, aflat la mai puțin de 50 de kilometri de granița cu Rusia, spun autoritățile din Ucraina.

O fetiță care a fost împușcată de soldații ruși se află în comă, într-un spital din Zaporojie. Orașul se află la 200 de kilometri de Mariupol. Primarul orașului Cernihiv a arătat dezastrul făcut de trupele rusești în urma lor.

The mayor of #Chernihiv showed what the city looks like after the “liberation” by #Russian troops pic.twitter.com/C7k1ZJIm40 — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

Trupele rusești au înaintat și în orașul Harkov. Locuințele oamenilor au fost complet distruse. Aproape o mie de clădiri rezidențiale au fost distruse în Harkov, a declarat edilul orașului.

Tot în Harkov, civilii, printre care și copii s-au adăpostit în stațiile de metrou. O jurnalistă rusă a murit în timpul unui bombardament care a avut loc în Kiev. Oksana Baulina a fost ucisă de o rachetă în timp ce filma distrugerile produse armata rusă. Jurnalista era corespondent în Ucraina și a relatat din Liov și Kiev. Șase milioane de copii, care nu au părăsit încă Ucraina, sunt în fiecare minut în pericol de moarte, iar peste un milion și jumătate de copii au devenit refugiați. În cele patru săptămâni de război, rachetele rusești au lovit peste 500 de școli, iar 72 dintre acestea au fost complet distruse. Zeci de spitale au fost bombardate, iar cartiere întregi din Mariupol, Irpin, Harkov sau Kiev au fost făcute una cu pământul. Războiul ordonat de Putin a curmat nedrept viețile a o mie de civili, dintre care 121 sunt copii.