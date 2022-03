UPDATE: La primele ore ale dimineții, în mai multe orașe au răsunat alarmele. Este vorba de regiunile Rivne, Volin, Liov, Ternopil și Ivano-Frankivsk.

UPDATE: Rebelii pro-ruşi din regiunea separatistă Lugansk afirmă că au preluat controlul clădirilor guvernamentale din Rubijne, anunţă CNN.

Lugansk este, alături de Doneţk, una dintre cele două regiuni separatiste susţinute de Rusia. Ambele sunt împărţite în zone controlate de Ucraina şi de separatiştii pro-Moscova.

În înregistrări video postate joi pe canalul oficial al Miliţiei Populare din Republica Populară Lugansk, un soldat în uniformă afirmă: „Ne aflăm lângă administraţia oraşului Rubijne. Steagul Republicii Populare Lugansk flutură acum acolo. Aceasta înseamnă, pentru locuitori, că dacă războiul încă nu s-a încheiat, atunci este în stadiul final”.

Într-o altă înregistrare video, soldatul poate fi văzut stând în biroul primarului din Rubijne, pentru ca apoi să fie filmat în timp ce pune staegul Republicii Populare Lugansk pe clădirea guvernamentală.

După ce este auzită o explozie, el afirmă: „Sunt mai multe bombardamente, din partea ucraineană”.

Mariupol a ajuns un oraș în ruine. Ministerul rus al Apărării a negat că ar fi responsabil pentru bombardamentele de aici. Între timp, forurile internaționale condamnă războiul. Curtea Internațională de la Haga a cerut Rusiei să oprească imediat atacul, iar Uniunea Europeană a denunțat crimele de război ale armatei rusești.

