Anunțul a fost dat sâmbătă seară de șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei pe Telegram, notează Ukrainska Pravda.

„Am purtat discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio, consilierul interimar al președintelui SUA pe probleme de securitate națională, înaintea importantei întâlniri dintre președinții Ucrainei și Statelor Unite, care va avea loc la New York”, a transmis oficialul.

Cei doi au purtat discuții cu privire la pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar și extinderea cooperării în sfera militară, cea de Apărare, dar și domeniul economic.

Șeful Administrației Prezidențiale din Ucraina, alături de Marco Rubio, Secretarul de Stat al Americii, au subliniat importanța viitoarei întâlniri dintre Trump și Zelenski ca fiind „parte a dialogului continuu dintre cei doi lideri, care vizează realizarea unei păci juste”.